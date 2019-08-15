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15 августа 2019, 13:05



17 и 18 августа игроки МФК «Норильский никель» проверят наработанные за сборы навыки.

Сейчас команда начала чётвёртый микроцикл подготовительного периода, он проходит в Мытищах. Как рассказал Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель», на базе созданы все условия, есть своя раздевалка, игровой зал, хороший тренажёрный зал. «В этом микроцикле основной упор сделан на продолжение совершенствования физподготовки с помощью специальных упражнений и тренажёрного зала, а также технико-тактического мастерства. В конце недели проведём товарищеские игры, закрепим всё изученное в ходе матчей. Сыграем с «КПРФ-2» и «Оргхимом», а затем сделаем выводы, как прошёл микроцикл. Мы постараемся в них победить и порадовать болельщиков результатом», - отметил он. Фото http://www.mfcnornik.ru/

Просмотров:162 Сейчас команда начала чётвёртый микроцикл подготовительного периода, он проходит в Мытищах. Как рассказал Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель», на базе созданы все условия, есть своя раздевалка, игровой зал, хороший тренажёрный зал.«В этом микроцикле основной упор сделан на продолжение совершенствования физподготовки с помощью специальных упражнений и тренажёрного зала, а также технико-тактического мастерства. В конце недели проведём товарищеские игры, закрепим всё изученное в ходе матчей. Сыграем с «КПРФ-2» и «Оргхимом», а затем сделаем выводы, как прошёл микроцикл. Мы постараемся в них победить и порадовать болельщиков результатом», - отметил он.Фото http://www.mfcnornik.ru/