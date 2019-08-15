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15 августа 2019, 13:33



«Норникель» и руководство Мурманской области обсудили реализацию проектов государственно-частного партнёрства.

При поддержке правительства Мурманской области «Норникель» реализует масштабный инвестиционный проект по реконфигурации производства Кольской ГМК – своей дочерней структуры. Проект, в частности, предполагает внедрение в производство наилучших доступных технологий и снижение воздействия на окружающую среду. Для повышения эффективности работы по подготовке и переподготовке кадров в рамках Плана 100 шагов правительства Мурманской области при финансовой поддержке Кольской ГМК с началом нового учебного года в Мончегорском политехническом колледже откроются современные лаборатории пиро- и гидрометаллургии. В сфере высшего образования ведутся переговоры по открытию в Мончегорске филиала Мурманского арктического государственного университета. Андрей Чибис отметил прямой социальный эффект совместных проектов: «Комплекс наших совместных проектов и тот эффект, который они дают, – яркий пример высокой социальной ответственности компании и результативности нашего сотрудничества». «Направление государственно-частного партнёрства – это улица с двусторонним движением, где учитываются не только интересы подразделений компании, но и интересы территорий её присутствия, а следовательно, и Мурманской области в целом», – подчеркнул статс-секретарь – вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Дмитрий Пристансков. По итогам встречи достигнута договорённость о подготовке соглашения о социально-экономическом партнёрстве между правительством Мурманской области и компанией с дорожной картой реализации всех совместных проектов. Фото www.tv21.ru.

Просмотров:167 13 августа врио губернатора Андрей Чибис провёл рабочее совещание с руководством компании «Норникель». Стороны обсудили комплекс совместных проектов государственно-частного партнёрства, направленных на устойчивое развитие территорий присутствия компании, повышение качества и доступности медицины, спортивной инфраструктуры в Мончегорске и Печенгском районе, подготовку кадров в интересах производства, сообщает портал www.tv21.ru.При поддержке правительства Мурманской области «Норникель» реализует масштабный инвестиционный проект по реконфигурации производства Кольской ГМК – своей дочерней структуры. Проект, в частности, предполагает внедрение в производство наилучших доступных технологий и снижение воздействия на окружающую среду.Для повышения эффективности работы по подготовке и переподготовке кадров в рамках Плана 100 шагов правительства Мурманской области при финансовой поддержке Кольской ГМК с началом нового учебного года в Мончегорском политехническом колледже откроются современные лаборатории пиро- и гидрометаллургии. В сфере высшего образования ведутся переговоры по открытию в Мончегорске филиала Мурманского арктического государственного университета.Андрей Чибис отметил прямой социальный эффект совместных проектов: «Комплекс наших совместных проектов и тот эффект, который они дают, – яркий пример высокой социальной ответственности компании и результативности нашего сотрудничества».«Направление государственно-частного партнёрства – это улица с двусторонним движением, где учитываются не только интересы подразделений компании, но и интересы территорий её присутствия, а следовательно, и Мурманской области в целом», – подчеркнул статс-секретарь – вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Дмитрий Пристансков.По итогам встречи достигнута договорённость о подготовке соглашения о социально-экономическом партнёрстве между правительством Мурманской области и компанией с дорожной картой реализации всех совместных проектов.Фото www.tv21.ru.