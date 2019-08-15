Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40395

15 августа 2019, 13:44



В Норильске открылся офис страховой компании «РЕСО-гарантия».

Напомним, новая программа добровольного медицинского страхования для работников «Норникеля» стартовала в мае 2019 года. За несколько месяцев медицинскими полисами ДМС были обеспечены около 50 тысяч человек. Услуги по ним сотрудники Заполярного филиала получали в клинике «Диалог плюс», которая открылась в июле этого года, а теперь для удобства северян у нас работает и офис страховой копании «РЕСО-гарантия». - За несколько месяцев существования программы ДМС по различным медицинским вопросам и услугам нами принято около семи тысяч обращений, - поясняет Людмила Ахметчина, и. о.заместителя директора ЗФ «Норникеля» по персоналу и социальной политике. – Причём за медицинскими услугами люди обращались как в Норильске, так и в других регионах: Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Но наибольшее количество обращений было, конечно, по Красноярскому краю. Растёт и количество работников, которые приходят в клинику «Диалог плюс». С мая медицинским полисом воспользовались 900 человек. До конца года в клинике появится компьютерный томограф, заработает цифровой рентген, начнут приём пациентов стоматологи-терапевты, хирурги и ортопеды. В перспективе - получение лицензии на оказание педиатрических услуг и привлечение детских врачей дефицитных специальностей. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:281 Теперь работники «Норникеля» смогут получить большее количество услуг и консультаций по страховым продуктам.Напомним, новая программа добровольного медицинского страхования для работников «Норникеля» стартовала в мае 2019 года. За несколько месяцев медицинскими полисами ДМС были обеспечены около 50 тысяч человек. Услуги по ним сотрудники Заполярного филиала получали в клинике «Диалог плюс», которая открылась в июле этого года, а теперь для удобства северян у нас работает и офис страховой копании «РЕСО-гарантия».- За несколько месяцев существования программы ДМС по различным медицинским вопросам и услугам нами принято около семи тысяч обращений, - поясняет Людмила Ахметчина, и. о.заместителя директора ЗФ «Норникеля» по персоналу и социальной политике. – Причём за медицинскими услугами люди обращались как в Норильске, так и в других регионах: Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Но наибольшее количество обращений было, конечно, по Красноярскому краю. Растёт и количество работников, которые приходят в клинику «Диалог плюс». С мая медицинским полисом воспользовались 900 человек.До конца года в клинике появится компьютерный томограф, заработает цифровой рентген, начнут приём пациентов стоматологи-терапевты, хирурги и ортопеды. В перспективе - получение лицензии на оказание педиатрических услуг и привлечение детских врачей дефицитных специальностей.Фото Владимира Макушкина