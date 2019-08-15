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15 августа 2019, 14:01



После двух лет ремонта заказчику сдан в эксплуатацию Пушкинский сквер.

Отныне малые архитектурные формы во главе со скульптурой классика мировой литературы радуют глаз среди благоухающих клумб с цветами. По словам главного специалиста управления по городскому хозяйству администрации Норильска Анвара Низамутдинова, ремонтные работы в сквере продолжались так долго, потому что изначально были рассчитаны на два летних сезона – иначе привести в порядок 1200 кв. м популярного места отдыха с учётом озеленения было невозможно. Поэтому строители-ремонтники занялись сначала одной половиной сквера, потом взялись за вторую. Были усилены бордюры, строители выровняли саму площадку, которая просела сразу в нескольких местах. Для этого пришлось снять почти всю тротуарную и декоративную плитку и отсыпать проблемные места заново. Затем плитку уложили на прежнее место с одновременным восстановлением бордюров и малых архитектурных форм. Озеленением Пушкинского сквера занималась специальная подрядная организация, которая, по словам Анвара Низамутдинова, имеет богатый опыт в данной области. Теперь здесь расположены новые клумбы с яркими цветами. Работа по содержанию и благоустройству Пушкинского сквера будет продолжена, в обозримом будущем здесь появится карета с седоком, выполненная по образцу схожих форм в Талнахе и Кайеркане – металлический каркас в оформлении искусственной зелени. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:174 Отныне малые архитектурные формы во главе со скульптурой классика мировой литературы радуют глаз среди благоухающих клумб с цветами.По словам главного специалиста управления по городскому хозяйству администрации Норильска Анвара Низамутдинова, ремонтные работы в сквере продолжались так долго, потому что изначально были рассчитаны на два летних сезона – иначе привести в порядок 1200 кв. м популярного места отдыха с учётом озеленения было невозможно. Поэтому строители-ремонтники занялись сначала одной половиной сквера, потом взялись за вторую.Были усилены бордюры, строители выровняли саму площадку, которая просела сразу в нескольких местах. Для этого пришлось снять почти всю тротуарную и декоративную плитку и отсыпать проблемные места заново. Затем плитку уложили на прежнее место с одновременным восстановлением бордюров и малых архитектурных форм.Озеленением Пушкинского сквера занималась специальная подрядная организация, которая, по словам Анвара Низамутдинова, имеет богатый опыт в данной области. Теперь здесь расположены новые клумбы с яркими цветами.Работа по содержанию и благоустройству Пушкинского сквера будет продолжена, в обозримом будущем здесь появится карета с седоком, выполненная по образцу схожих форм в Талнахе и Кайеркане – металлический каркас в оформлении искусственной зелени.Фото Дениса Кожевникова