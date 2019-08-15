Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40397

15 августа 2019, 14:09



Определены сроки промывки теплосетей в районах Большого Норильска. В этом году работа начнётся чуть позже прошлогодних сроков.

Специалисты допускают, что система может быть готова и раньше, поскольку в этом году были предприняты меры по интенсивной очистке сетей – например, в Кайеркане даже использовались механические ерши, а также новая компрессорная установка для теплосетей. Так или иначе, сроки промывки будут зависеть от предварительной очистки теплосетей. Согласно последней информации, готовность теплосетей как в системе горхоза, так и в управляющих компаниях составляет порядка 70–80 процентов. Точные данные можно видеть на сайте администрации Норильска в оперативном режиме. Впрочем, тепло в самих квартирах норильчан вне зависимости от графика подготовительных работ появится строго в соответствии с нормативными документами и небесной канцелярией. Иными словами, тепло в дома подаётся лишь в случае неблагоприятных температур ниже установленных значений в течение нескольких дней. У нас этот рубеж составляет восемь градусов жары по Цельсию в течение пяти дней. Приблизительно с 20 августа синоптики будут представлять в администрацию данные по среднесуточной температуре, чтобы сроки пуска отопления в домах были на контроле. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:419 По информации заместителя начальника управления ЖКХ администрации Норильска, главного энергетика города Анатолия Береговских, в Кайеркане промывка начнётся 22 августа, в Центральном районе, Оганере и Талнахе – 26 августа. По плану отопительные системы будут готовы к эксплуатации уже 30 августа.Специалисты допускают, что система может быть готова и раньше, поскольку в этом году были предприняты меры по интенсивной очистке сетей – например, в Кайеркане даже использовались механические ерши, а также новая компрессорная установка для теплосетей. Так или иначе, сроки промывки будут зависеть от предварительной очистки теплосетей.Согласно последней информации, готовность теплосетей как в системе горхоза, так и в управляющих компаниях составляет порядка 70–80 процентов. Точные данные можно видеть на сайте администрации Норильска в оперативном режиме.Впрочем, тепло в самих квартирах норильчан вне зависимости от графика подготовительных работ появится строго в соответствии с нормативными документами и небесной канцелярией. Иными словами, тепло в дома подаётся лишь в случае неблагоприятных температур ниже установленных значений в течение нескольких дней. У нас этот рубеж составляет восемь градусов жары по Цельсию в течение пяти дней.Приблизительно с 20 августа синоптики будут представлять в администрацию данные по среднесуточной температуре, чтобы сроки пуска отопления в домах были на контроле.Фото Владимира Макушкина