Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40398

15 августа 2019, 14:11



Полицейские устанавливают личность подростка, который, вероятно, повредил автомобили, стоявшие во дворе Павлова, 20б.

Вечером 12 августа уличная видеокамера зафиксировала как во дворе дома на улице Павлова, 20б, вокруг стоящих машин крутится ребёнок, периодически подкладывая под колёса одного из авто камни. Видео разлетелось по соцсетям и вызвало бурную дискуссию. Одни утверждали, что мальчик поцарапал камнями несколько машин и нанёс немалый урон автомобилистам. Другие говорили о том, что на видео видно только, как мальчик подкладывает камни под колёса одной из машин, а того, как он царапает машины, на записи нет. Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД пояснила, что в настоящее время инспекторы устанавливают личность подростка, который, возможно, повредил автомобиль. Факт повреждения машин тоже нужно будет устанавливать. Если он подтвердится, ущерб владельцам транспортных средств будут возмещать родители. - В нашей практике ранее были подобные случаи – говорит Ольга Курунина. – Личность детей, которые портили чужое имущество, мы устанавливали, проводили с ними и их родителями профилактическую работу, выясняли, по какой причине они совершили такой поступок, что их подвигло на порчу автомобиля. В этой ситуации всё то же самое. Какие-то выводы можно будет сделать только после того, как станет известна личность ребёнка и ясна ситуация с повреждением авто. Я хочу, чтобы родители объяснили своим детям, что нельзя трогать, а тем более портить чужие вещи: писать на них, рисовать, кидать в них что-то. Это запрещено, и для ребёнка должно быть жёстким табу. Родителям также нужно понимать, что, если их сыну или дочери не объяснить, чем чреваты такие «шалости», его действия могут повлечь финансовые расходы из семейного бюджета. Фото из социальных сетей

Просмотров:199 Вечером 12 августа уличная видеокамера зафиксировала как во дворе дома на улице Павлова, 20б, вокруг стоящих машин крутится ребёнок, периодически подкладывая под колёса одного из авто камни. Видео разлетелось по соцсетям и вызвало бурную дискуссию. Одни утверждали, что мальчик поцарапал камнями несколько машин и нанёс немалый урон автомобилистам. Другие говорили о том, что на видео видно только, как мальчик подкладывает камни под колёса одной из машин, а того, как он царапает машины, на записи нет.Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД пояснила, что в настоящее время инспекторы устанавливают личность подростка, который, возможно, повредил автомобиль. Факт повреждения машин тоже нужно будет устанавливать. Если он подтвердится, ущерб владельцам транспортных средств будут возмещать родители.- В нашей практике ранее были подобные случаи – говорит Ольга Курунина. – Личность детей, которые портили чужое имущество, мы устанавливали, проводили с ними и их родителями профилактическую работу, выясняли, по какой причине они совершили такой поступок, что их подвигло на порчу автомобиля. В этой ситуации всё то же самое. Какие-то выводы можно будет сделать только после того, как станет известна личность ребёнка и ясна ситуация с повреждением авто. Я хочу, чтобы родители объяснили своим детям, что нельзя трогать, а тем более портить чужие вещи: писать на них, рисовать, кидать в них что-то. Это запрещено, и для ребёнка должно быть жёстким табу. Родителям также нужно понимать, что, если их сыну или дочери не объяснить, чем чреваты такие «шалости», его действия могут повлечь финансовые расходы из семейного бюджета.Фото из социальных сетей