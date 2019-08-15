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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:16 Попался в соцсети. Автоинспекторы на основании видеозаписи нашли нарушителя.
16:01 Сети вон! Опергруппы "Заповедников Таймыра" находят нарушения.
15:38 В кинотеатре «Родина» открылась выставка детских рисунков "Папа, мама, я - туристская семья!".
14:48 Стать волонтёром может каждый. В Красноярском крае формируется движение «Волонтёры культуры».
14:11 Полицейские устанавливают личность подростка, который, вероятно, повредил автомобили, стоявшие во дворе Павлова, 20б.
14:09 Определены сроки промывки теплосетей в районах Большого Норильска. В этом году работа начнётся чуть позже прошлогодних сроков.
14:01 После двух лет ремонта заказчику сдан в эксплуатацию Пушкинский сквер.
13:44 В Норильске открылся офис страховой компании «РЕСО-гарантия».
13:33 «Норникель» и руководство Мурманской области обсудили реализацию проектов государственно-частного партнёрства.
13:05 17 и 18 августа игроки МФК «Норильский никель» проверят наработанные за сборы навыки.
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