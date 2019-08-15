Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40399

15 августа 2019, 14:48



Стать волонтёром может каждый. В Красноярском крае формируется движение «Волонтёры культуры».

Наш регион продолжает реализацию национального проекта «Культура», важной составляющей которого является региональная программа «Творческие люди», сообщает официальный портал края. В ближайшее время при поддержке краевого министерства культуры будет реализован проект «Волонтёры культуры». Движение создается на базе регионального ресурсного центра по развитию добровольческой деятельности, призванного аккумулировать лучшие практики развития добровольчества и оказывать информационную и методическую поддержку участникам движения в Красноярском крае. «Волонтеры культуры» - актив, который поможет реализовывать социально значимые культурные инициативы, в числе которых - творческие мероприятия, форумы, фестивали и конференции, а также реставрационные работы объектов и памятников. Чтобы стать волонтёром культуры уже сегодня, необходимо зарегистрироваться на сайте https://добровольцыроссии.рф/ и выбрать мероприятие из перечня «Культура и искусство». Вступить в ряды волонтёров может любой желающий старше 14 лет. Добавим, на сайте https://добровольцыроссии.рф/ могут регистрироваться не только волонтёры, но и организаторы мероприятий: возможности портала позволяют презентовать своё событие и привлечь к участию в нём волонтёров. Фото http://kkoop.ru

Просмотров:152 Наш регион продолжает реализацию национального проекта «Культура», важной составляющей которого является региональная программа «Творческие люди», сообщает официальный портал края. В ближайшее время при поддержке краевого министерства культуры будет реализован проект «Волонтёры культуры». Движение создается на базе регионального ресурсного центра по развитию добровольческой деятельности, призванного аккумулировать лучшие практики развития добровольчества и оказывать информационную и методическую поддержку участникам движения в Красноярском крае.«Волонтеры культуры» - актив, который поможет реализовывать социально значимые культурные инициативы, в числе которых - творческие мероприятия, форумы, фестивали и конференции, а также реставрационные работы объектов и памятников.Чтобы стать волонтёром культуры уже сегодня, необходимо зарегистрироваться на сайте https://добровольцыроссии.рф/ и выбрать мероприятие из перечня «Культура и искусство». Вступить в ряды волонтёров может любой желающий старше 14 лет.Добавим, на сайте https://добровольцыроссии.рф/ могут регистрироваться не только волонтёры, но и организаторы мероприятий: возможности портала позволяют презентовать своё событие и привлечь к участию в нём волонтёров.Фото http://kkoop.ru