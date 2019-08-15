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15 августа 2019, 15:38



В кинотеатре «Родина» открылась выставка детских рисунков "Папа, мама, я - туристская семья!".

Норильчане увидят работы 20 лауреатов. Интересно, что впервые произведения юных художников выставили прямо в тундре, на празднике открытия площадки "Территория: Красные Камни", когда награждали победителей. Всего на конкурс было представлено более 140 работ. Маленькие норильчане постарались рассказать с помощью карандашей и красок о том, как же это здорово - весело и активно отдыхать на природе всей семьей. Горожане могут познакомиться с произведениями ребят до конца августа. А организовал конкурс и выставку Союз промышленников и предпринимателей Заполярья при поддержке программы «Мир новых возможностей" «Норникеля». Фото Полины Киселёвой

Просмотров:141 Норильчане увидят работы 20 лауреатов. Интересно, что впервые произведения юных художников выставили прямо в тундре, на празднике открытия площадки "Территория: Красные Камни", когда награждали победителей. Всего на конкурс было представлено более 140 работ.Маленькие норильчане постарались рассказать с помощью карандашей и красок о том, как же это здорово - весело и активно отдыхать на природе всей семьей.Горожане могут познакомиться с произведениями ребят до конца августа. А организовал конкурс и выставку Союз промышленников и предпринимателей Заполярья при поддержке программы «Мир новых возможностей" «Норникеля».Фото Полины Киселёвой