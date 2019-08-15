Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40401

15 августа 2019, 16:01



Сети вон! Опергруппы "Заповедников Таймыра" находят нарушения.

Снова были изъяты сети из браконьерского обихода – более 20 сетей общей протяжённостью два километра. На некоторых базах опергруппой было отмечено обилие мусора, почти повсеместное несоблюдение правил санитарной безопасности, рассказали в Объединённой дирекции заповедников Таймыра. – Сливы из умывальников, кранов, бань выходят в лучшем случае в вырытую яму, а в худшем – прямо в озеро, – сетует руководитель опергруппы Артём Тибейкин. – А ведь должен быть обустроен либо септик, либо сливной бак, удалитель жира и прочее... По факту загрязняющего окружающую среду хранения ГСМ был составлен акт – на одной из баз горюче-смазочные материалы хранились прямо на земле, без необходимого в таких случаях хотя бы герметичного поддона. Более того, на одном участке площадью 12 квадратных метров и глубиной до 10 сантиметров обнаружено проникновение прозрачной жидкости с запахом дизельного топлива. Составлен протокол. Норильчане с пониманием относятся к работе опергруппы – после рейдов в район Больших Норильских озёр в Объединённой дирекции поток желающих оформить согласование на посещение охранной зоны возрос в несколько раз. Напомним: норильчане могут оформить такое согласование для пребывания в охранной зоне заповедника «Путоранский» в рекреационных целях бесплатно и бессрочно. Рейды продолжаются. Фото http://zapovedsever.ru/

Просмотров:172 Очередные рейды опергруппы «Заповедников Таймыра» прошли в районе двух Больших Норильских озёр, находящихся в охранной зоне заповедника «Путоранский», – Лама и Глубокое.Снова были изъяты сети из браконьерского обихода – более 20 сетей общей протяжённостью два километра. На некоторых базах опергруппой было отмечено обилие мусора, почти повсеместное несоблюдение правил санитарной безопасности, рассказали в Объединённой дирекции заповедников Таймыра.– Сливы из умывальников, кранов, бань выходят в лучшем случае в вырытую яму, а в худшем – прямо в озеро, – сетует руководитель опергруппы Артём Тибейкин. – А ведь должен быть обустроен либо септик, либо сливной бак, удалитель жира и прочее...По факту загрязняющего окружающую среду хранения ГСМ был составлен акт – на одной из баз горюче-смазочные материалы хранились прямо на земле, без необходимого в таких случаях хотя бы герметичного поддона. Более того, на одном участке площадью 12 квадратных метров и глубиной до 10 сантиметров обнаружено проникновение прозрачной жидкости с запахом дизельного топлива. Составлен протокол.Норильчане с пониманием относятся к работе опергруппы – после рейдов в район Больших Норильских озёр в Объединённой дирекции поток желающих оформить согласование на посещение охранной зоны возрос в несколько раз. Напомним: норильчане могут оформить такое согласование для пребывания в охранной зоне заповедника «Путоранский» в рекреационных целях бесплатно и бессрочно.Рейды продолжаются.Фото http://zapovedsever.ru/