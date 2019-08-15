Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40402

15 августа 2019, 17:16



Попался в соцсети. Автоинспекторы на основании видеозаписи нашли нарушителя.

С водителем, совершавшим опасные манёвры, начальник норильской Госавтоинспекции провел профилактическую беседу о возможных последствиях подобных действий на проезжей части. Фото Н. Майданова

Просмотров:187 В одной из социальных сетей появилось видео, на котором водитель автомобиля BMW на Ленинском проспекте совершает так называемый дрифт. По видеозаписи сотрудники полиции установили владельца транспортного средства и водителя, находившегося за рулём. Как сообщили в ОМВД России по Норильску, в отношении 24-летнего норильчанина полицейские составили административные материалы за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, а также непредоставление преимущественного проезда другому авто на перекрёстке.С водителем, совершавшим опасные манёвры, начальник норильской Госавтоинспекции провел профилактическую беседу о возможных последствиях подобных действий на проезжей части.Фото Н. Майданова