Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40403

16 августа 2019, 10:12



«Заполярная Правда» проведёт прямую линию.

Уже сегодня с 15.00 до 16.00 гостем прямой линии станет начальник управления ГОиЧС администрации Норильска Андрей Магеров, который расскажет о том, какие спасательные работы и где (в тундре, на воде, в городе, на турбазах) приходится выполнять летом чаще всего; какую информацию, провожая рыбака, туриста, должен знать его близкий; можно ли купаться в водоёмах на турбазах, в районе «Оль-Гуля», Красных Камней, в Норилке и о многом другом. Свои вопросы можно оставлять журналистам «Заполярки» по телефонам 34-35-96, 34-30-73; задать их лично во время прямой линии – по номеру 34-34-80.

Просмотров:70 Уже сегодня с 15.00 до 16.00 гостем прямой линии станет начальник управления ГОиЧС администрации Норильска Андрей Магеров, который расскажет о том, какие спасательные работы и где (в тундре, на воде, в городе, на турбазах) приходится выполнять летом чаще всего; какую информацию, провожая рыбака, туриста, должен знать его близкий; можно ли купаться в водоёмах на турбазах, в районе «Оль-Гуля», Красных Камней, в Норилке и о многом другом.Свои вопросы можно оставлять журналистам «Заполярки» по телефонам 34-35-96, 34-30-73; задать их лично во время прямой линии – по номеру 34-34-80.