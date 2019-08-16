Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/40403
16 августа 2019, 10:12

«Заполярная Правда» проведёт прямую линию.


Уже сегодня с 15.00 до 16.00 гостем прямой линии станет начальник управления ГОиЧС администрации Норильска Андрей Магеров, который расскажет о том, какие спасательные работы и где (в тундре, на воде, в городе, на турбазах) приходится выполнять летом чаще всего; какую информацию, провожая рыбака, туриста, должен знать его близкий; можно ли купаться в водоёмах на турбазах, в районе «Оль-Гуля», Красных Камней, в Норилке и о многом другом.
Свои вопросы можно оставлять журналистам «Заполярки» по телефонам 34-35-96, 34-30-73; задать их лично во время прямой линии – по номеру 34-34-80.

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    Список новостей

 16 августа 2019 
10:53   Специалисты рассказали о влиянии лесных пожаров на популяции животных в крае. 10:46   На прошлой неделе состоялась деловая поездка на плато Путорана представителей курортного комплекса «Роза Хутор».
10:12   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию.

 15 августа 2019 
17:16   Попался в соцсети. Автоинспекторы на основании видеозаписи нашли нарушителя. 16:01   Сети вон! Опергруппы "Заповедников Таймыра" находят нарушения.
15:38   В кинотеатре «Родина» открылась выставка детских рисунков "Папа, мама, я - туристская семья!". 14:48   Стать волонтёром может каждый. В Красноярском крае формируется движение «Волонтёры культуры».
14:11   Полицейские устанавливают личность подростка, который, вероятно, повредил автомобили, стоявшие во дворе Павлова, 20б. 14:09   Определены сроки промывки теплосетей в районах Большого Норильска. В этом году работа начнётся чуть позже прошлогодних сроков.
14:01   После двух лет ремонта заказчику сдан в эксплуатацию Пушкинский сквер. 13:44   В Норильске открылся офис страховой компании «РЕСО-гарантия».
13:33   «Норникель» и руководство Мурманской области обсудили реализацию проектов государственно-частного партнёрства. 13:05   17 и 18 августа игроки МФК «Норильский никель» проверят наработанные за сборы навыки.
12:28   Даёшь, молодёжь! Выпускница Норильской детской художественной школы стала обладательницей Гран-при в категории “Юниор” конкурса “Молодой кутюрье”. 12:24   «Все лесные пожары потушены»: сотрудники МЧС покидают Богучанский район.
12:24   ПОРА поддержит разработку видеокурса энецкого языка и энецкого букваря. 12:22   Норильское «Боевое братство» попрощалось с ветераном боевых действий.
11:54   Ко Дню шахтёра Музей Норильска подготовил для жителей и гостей рудной столицы большую праздничную программу. 11:51   За 18 дней норильчанка перевела мошеннику 780 тысяч рублей.
11:49   Есть добыча! Норильские дайверы работают в затоне реки Норилки. Домой они вернутся не с пустыми руками. 11:22   «Самый северный» в Москве. Норильский театр даёт «Большие гастроли».
10:55   Ничего не видим, ничего не знаем – горим. 10:35   В Норильске продолжается ремонт систем наружного освещения.

 14 августа 2019 
19:13   С завтрашнего дня в Норильске стартует ежегодная акция «Помоги пойти учиться». 18:53   За прошедшие сутки норильские автомобилисты опасно маневрировали на Ленинском проспекте, нарушали правила езды по дворам и ...
14:24   За семь месяцев текущего года в Норильске привлечены к ответственности за оставление места ДТП 90 водителей. 14:23   За прошедшие сутки в крае ликвидировано 19 лесных пожаров.
13:37   По требованию прокурора в отношении пьяного водителя, сбившего двоих детей, возбуждено уголовное дело. 13:07   Команда по мини-футболу «Норильский никель» завершила первый этап учебно-тренировочных сборов. Впереди – переезд на место следующего этапа сборов.
13:04   Норильские каратисты готовятся выступить на первенстве России. 12:34   Завтра норильские дайверы возвращаются в затон реки Норилки.
12:33   В Норильске побывала латвийская делегация фонда «Дети Сибири». 11:48   Начиная с воскресенья боевые корабли Северного морского флота будут открыты для посещения.
11:14   Власти региона выражают соболезнования родным почётного гражданина Красноярска и Красноярского края Павла Стефановича Федирко. Свой трудовой путь он начинал в нашем городе. 11:09   «Норникель» станет бенефициаром складывающейся на мировом рынке никеля ситуации.
11:07   Флаг с гербом Норильска побывал на Эльбрусе. 10:59   14 августа у православных христиан по древней традиции начинается Успенский пост, посвящённый подготовке к празднику Успения Пресвятой Богородицы.

 13 августа 2019 
16:44   Норильский Центр занятости населения приглашает работодателей на региональную ярмарку вакансий. 16:38   Оганер останется без горячей воды.
16:36   Завершаются ремонтные работы в детсадах города. Обновляют крыльца зданий, заменяют оконные блоки и системы тепловодоснажбения. 16:10   Завтра в Дудинке встречают группу кораблей Северного флота, прибывающую для проведения совместных плановых учений на Таймыре.
16:10   Полицейские пресекли деятельность игорного клуба. 16:06   17 августа группа войск Северного флота планирует провести в Дудинке генеральную репетицию высадки на берег.
14:59   В регионе ввели ограничения на осеннюю охоту. 13:52   Краевой бюджет в первом полугодии 2019 года исполнен без дефицита.
13:48   Изменился порядок компенсации оплаты проезда к месту проведения обследования, реабилитации и обратно. 12:50   За прошедшие сутки в крае ликвидировано 11 лесных пожаров.
11:45   Меньше месяца осталось до старта нового сезона Суперлиги по мини-футболу. Болельщиков ждут на каждой игре. 11:42   Пара-артисты реабилитационного центра «Виктория» выступят на гала-концерте Всемирного парамузыкального фестиваля.
11:20   Малообеспеченные норильские семьи могут оформить материальную помощь по оплате расходов за проезд детей.




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