Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40404

16 августа 2019, 10:46



На прошлой неделе состоялась деловая поездка на плато Путорана представителей курортного комплекса «Роза Хутор».

Как отметили в пресс-службе «Заповедников Таймыра», целью работы на разных участках знаменитого горного массива стало определение рекреационных зон и мест для строительства курортных и туристских объектов разной степени комфортности. В планах организаторов туристическое освоение Путоран, где планируется разместить опорные точки в наиболее удобных для посещения и при этом интересных для большинства посетителей местах. «Наша организация заинтересована в развитии экологического туризма и готова помогать в определении конкретных мест для правильного природопользования. В поездке также приняли участие представители Агентства развития Норильска и компании «Норникель», - отметили в пресс-службе Объединённой дирекции заповедников Таймыра. Главной базой для группы стал дом отдыха «Лама», куда организаторы добрались на катерах, чтобы в течение нескольких дней совершать из этого центра веерные экспедиции на разных видах транспорта, включая вертолёт. Надо было определить места для строительства лагеря премиум-класса на удалённых озёрах и пяти автономных приютов для маятниковых посещений туристских групп. Ведущий специалист отдела экологического просвещения Объединённой дирекции Алёна Захватихата рассказала, что коллеги побывали в наиболее значимых местах западной части плато Путорана – на водопадах рек Яктали и Дулисмар, на Иркиндинском водопаде, в верховьях реки Микчангды и на озере Кутарамакан. В долине реки Хойси даже появились новые планы. Горное ущелье так понравилось присутствующим, что там, возможно, будет сооружён подвесной мост и канатная переправа. Аналогичные объекты уже действуют на курорте «Роза Хутор». Поездка продолжалась три дня, результаты её в перспективе увидят не только норильчане, но и все желающие провести отпуск на Таймыре. Фото http://zapovedsever.ru

Просмотров:80 Как отметили в пресс-службе «Заповедников Таймыра», целью работы на разных участках знаменитого горного массива стало определение рекреационных зон и мест для строительства курортных и туристских объектов разной степени комфортности. В планах организаторов туристическое освоение Путоран, где планируется разместить опорные точки в наиболее удобных для посещения и при этом интересных для большинства посетителей местах. «Наша организация заинтересована в развитии экологического туризма и готова помогать в определении конкретных мест для правильного природопользования. В поездке также приняли участие представители Агентства развития Норильска и компании «Норникель», - отметили в пресс-службе Объединённой дирекции заповедников Таймыра.Главной базой для группы стал дом отдыха «Лама», куда организаторы добрались на катерах, чтобы в течение нескольких дней совершать из этого центра веерные экспедиции на разных видах транспорта, включая вертолёт. Надо было определить места для строительства лагеря премиум-класса на удалённых озёрах и пяти автономных приютов для маятниковых посещений туристских групп.Ведущий специалист отдела экологического просвещения Объединённой дирекции Алёна Захватихата рассказала, что коллеги побывали в наиболее значимых местах западной части плато Путорана – на водопадах рек Яктали и Дулисмар, на Иркиндинском водопаде, в верховьях реки Микчангды и на озере Кутарамакан. В долине реки Хойси даже появились новые планы. Горное ущелье так понравилось присутствующим, что там, возможно, будет сооружён подвесной мост и канатная переправа. Аналогичные объекты уже действуют на курорте «Роза Хутор».Поездка продолжалась три дня, результаты её в перспективе увидят не только норильчане, но и все желающие провести отпуск на Таймыре.Фото http://zapovedsever.ru