Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40405

16 августа 2019, 10:53



Специалисты рассказали о влиянии лесных пожаров на популяции животных в крае.

По словам специалистов, на территории края проводится постоянный мониторинг состояния объектов животного мира. При этом основные мероприятия по учёту численности и распространения популяций проводятся во второй половине зимы в соответствии с принятыми методиками. В этой связи говорить о последствиях воздействия лесных пожаров на животный мир Красноярского края пока преждевременно, подводить итоги сезона планируется в конце весны - начале лета 2020 года. "Дикие животные обитают в таких условиях, когда лесные пожары – это естественная часть их жизни. Крупные виды, как правило, уходят из зоны пожара, а численность мелких мышевидных очень быстро восстанавливается в силу их биологических особенностей", – пояснил заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения СФУ Александр Савченко. Эксперты призвали жителей края региона не заниматься самостоятельным спасением и подкармливанием якобы бегущих от пожаров животных. Это может быть опасным для жизни и здоровья человека, а также нанести серьёзный вред самим животным. Более того, выход животных, в частности, медведей, к населённым пунктам далеко не всегда свидетельствует о том, что они пытаются найти убежище от огненной стихии. "Все выходы медведей к населённым пунктам – это, прежде всего, последствия действий человека, который сам создаёт дополнительные условия для появления опасных хищников возле жилых территорий", – подчеркнул Александр Савченко. По данным министерства экологии и рационального природопользования края, в 2018 году пожарами были пройдены меньшие площади по сравнению с этим годом, однако тогда за июнь-август было зарегистрировано порядка 200 обращений граждан в части выхода медведей. В этом году зафиксировано 115 обращений, в связи с чем специалисты не находят оснований утверждать, что именно пожары стали причиной выхода животных к людям. По данным мониторинга, численность популяции медведей в лесах Красноярского края серьёзно выросла за последние 10 лет – с 9 тысяч до 27 тысяч особей, то есть в три раза. В минэкологии края отметили, что охота на медведя не вызывает особого интереса среди охотников. В числе основных причин — высокая стоимость разрешения на добычу животного. Напомним, ранее Greenpeace посчитал, сколько зверей могло пострадать и погибнуть в горящей сибирской тайге. Экологи приводят на своём сайте цифры по Красноярскому краю. По их данным, на пройденных огнём территориях жили около 13,5 тысяч животных, сообщает портал ctv7.ru. В том числе, насчитывалось больше 5500 соболей, 300 медведей, а также около 2 800 северных оленей, 1,5 тысячи лосей, больше 2,5 тысяч особей кабарги и как минимум 60 рысей. Даже если не все животные погибли, они всё равно пострадают: им пришлось покинуть привычное для них место обитания и придётся выживать на других территориях в поисках еды и при других условиях жизни. Для подсчётов Greenpeace использовал официальные данные местных охотничьих хозяйств. Количество животных затем суммировали по районам, в которых есть пожары, и выявили примерную плотность зверей на охваченных огнём территориях. Фото http://ctv7.ru

Просмотров:79 Эксперты Сибирского федерального университета и представители министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края прокомментировали влияние лесных пожаров на видовое разнообразие и численность популяций животного мира в регионе. Об этом сообщил официальный портал края.По словам специалистов, на территории края проводится постоянный мониторинг состояния объектов животного мира. При этом основные мероприятия по учёту численности и распространения популяций проводятся во второй половине зимы в соответствии с принятыми методиками. В этой связи говорить о последствиях воздействия лесных пожаров на животный мир Красноярского края пока преждевременно, подводить итоги сезона планируется в конце весны - начале лета 2020 года."Дикие животные обитают в таких условиях, когда лесные пожары – это естественная часть их жизни. Крупные виды, как правило, уходят из зоны пожара, а численность мелких мышевидных очень быстро восстанавливается в силу их биологических особенностей", – пояснил заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения СФУ Александр Савченко.Эксперты призвали жителей края региона не заниматься самостоятельным спасением и подкармливанием якобы бегущих от пожаров животных. Это может быть опасным для жизни и здоровья человека, а также нанести серьёзный вред самим животным. Более того, выход животных, в частности, медведей, к населённым пунктам далеко не всегда свидетельствует о том, что они пытаются найти убежище от огненной стихии. "Все выходы медведей к населённым пунктам – это, прежде всего, последствия действий человека, который сам создаёт дополнительные условия для появления опасных хищников возле жилых территорий", – подчеркнул Александр Савченко.По данным министерства экологии и рационального природопользования края, в 2018 году пожарами были пройдены меньшие площади по сравнению с этим годом, однако тогда за июнь-август было зарегистрировано порядка 200 обращений граждан в части выхода медведей. В этом году зафиксировано 115 обращений, в связи с чем специалисты не находят оснований утверждать, что именно пожары стали причиной выхода животных к людям.По данным мониторинга, численность популяции медведей в лесах Красноярского края серьёзно выросла за последние 10 лет – с 9 тысяч до 27 тысяч особей, то есть в три раза. В минэкологии края отметили, что охота на медведя не вызывает особого интереса среди охотников. В числе основных причин — высокая стоимость разрешения на добычу животного.Напомним, ранее Greenpeace посчитал, сколько зверей могло пострадать и погибнуть в горящей сибирской тайге. Экологи приводят на своём сайте цифры по Красноярскому краю. По их данным, на пройденных огнём территориях жили около 13,5 тысяч животных, сообщает портал ctv7.ru. В том числе, насчитывалось больше 5500 соболей, 300 медведей, а также около 2 800 северных оленей, 1,5 тысячи лосей, больше 2,5 тысяч особей кабарги и как минимум 60 рысей.Даже если не все животные погибли, они всё равно пострадают: им пришлось покинуть привычное для них место обитания и придётся выживать на других территориях в поисках еды и при других условиях жизни.Для подсчётов Greenpeace использовал официальные данные местных охотничьих хозяйств. Количество животных затем суммировали по районам, в которых есть пожары, и выявили примерную плотность зверей на охваченных огнём территориях.Фото http://ctv7.ru