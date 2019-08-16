Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40406

16 августа 2019, 12:49



19 августа единственный теперь в Норильске телеканал «Северный город» выйдет к зрителям на новой, 39-й кнопке в кабельных сетях «Норком» и МТС.

Как пообещал главный редактор телеканала «Северный город» Максим Трофимов, телеканал ждут серьёзные изменения. «Он меняется в сторону людей. Становится им ближе. Не секрет, что сегодня вступает в активную жизнь поколение, выросшее на интернете и соцсетях. Ему не интересно телевидение как "ящик". Значит, оно должно становиться моложе. Интерактивнее. Должно не только говорить, но и слушать. Чаще давать слово зрителю. Очень удачное новое название нового канала - "КЛЮЧ: Северный город". Я это слышу как некий пароль и отзыв для нас и наших зрителей», - считает он. Теперь «Новости северного города» будут приходить к зрителю чаще, и время станет удобнее. Утром - в 6.30 и в 8.00 – как раз послушать, собираясь на работу или учёбу. Вечером – в 19, 21 и 23 часа - узнать всё главное за день. Сохранится и «Сборка мнений», и еженедельная итоговая программа, но её время тоже станет удобнее – в субботу в 21.00. Напомним, «КЛЮЧ» - это новый канал, который сейчас активно шагает по стране. Все программы канала «КЛЮЧ», кроме развлечения, обещают массу полезной информации. Важно, считает Максим Трофимов, что с 19 августа Норильск и норильчан смогут увидеть и жители других городов, в пакете которых есть канал «КЛЮЧ»: «На канале есть специальная программа - такой "портал", через который любой норильчанин может заявить о себе и о том, что его интересует. Эта программа называется "Моменты". Идет восемь раз в день и выглядит как лента соцсети. Там прокручиваются новости и факты, которые можно рассказать за столом друзьям. Не надо быть опытным оператором, журналистом или режиссёром. Надо просто, чтобы у тебя были интересные кадры или история. На самом деле это самая демократичная площадка, на которой любой человек из Норильска может снять историю про себя, про свой город и вообще про всё, что интересно, - и попасть в эфир, который увидят по всей стране. Можно просто опубликовать это в своём инстаграмме, отметить нас хештегом, и если это будет классная история, она появится на наших с «КЛЮЧом» экранах по всей стране. А можно попасть в эту программу и через «Новости северного города». Фото Н. Майданова

Просмотров:336 Как пообещал главный редактор телеканала «Северный город» Максим Трофимов, телеканал ждут серьёзные изменения. «Он меняется в сторону людей. Становится им ближе. Не секрет, что сегодня вступает в активную жизнь поколение, выросшее на интернете и соцсетях. Ему не интересно телевидение как "ящик". Значит, оно должно становиться моложе. Интерактивнее. Должно не только говорить, но и слушать. Чаще давать слово зрителю. Очень удачное новое название нового канала - "КЛЮЧ: Северный город". Я это слышу как некий пароль и отзыв для нас и наших зрителей», - считает он.Теперь «Новости северного города» будут приходить к зрителю чаще, и время станет удобнее. Утром - в 6.30 и в 8.00 – как раз послушать, собираясь на работу или учёбу. Вечером – в 19, 21 и 23 часа - узнать всё главное за день. Сохранится и «Сборка мнений», и еженедельная итоговая программа, но её время тоже станет удобнее – в субботу в 21.00.Напомним, «КЛЮЧ» - это новый канал, который сейчас активно шагает по стране. Все программы канала «КЛЮЧ», кроме развлечения, обещают массу полезной информации.Важно, считает Максим Трофимов, что с 19 августа Норильск и норильчан смогут увидеть и жители других городов, в пакете которых есть канал «КЛЮЧ»: «На канале есть специальная программа - такой "портал", через который любой норильчанин может заявить о себе и о том, что его интересует. Эта программа называется "Моменты". Идет восемь раз в день и выглядит как лента соцсети. Там прокручиваются новости и факты, которые можно рассказать за столом друзьям. Не надо быть опытным оператором, журналистом или режиссёром. Надо просто, чтобы у тебя были интересные кадры или история. На самом деле это самая демократичная площадка, на которой любой человек из Норильска может снять историю про себя, про свой город и вообще про всё, что интересно, - и попасть в эфир, который увидят по всей стране. Можно просто опубликовать это в своём инстаграмме, отметить нас хештегом, и если это будет классная история, она появится на наших с «КЛЮЧом» экранах по всей стране. А можно попасть в эту программу и через «Новости северного города».Фото Н. Майданова