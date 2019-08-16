Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40407

16 августа 2019, 12:51



В этом году диспансеризацию по плану медучреждений города должны пройти 18 784 жителя. Пока первый этап прошли 9689 горожан, второй – 2747.

Как рассказал Валерий Потапов, и. о. заведующего отделением профилактики поликлиники № 1, поскольку первое место среди общей смертности населения (более 75%) занимают заболевания хронические неинфекционные социально значимые (в частности, заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет), всеобщая диспансеризация делает упор на выявление факторов риска этих заболеваний. За шесть месяцев были выявлены следующие факторы риска хронических неинфекционных социально значимых заболеваний: нерациональное питание - у половины осмотренных; низкая физическая активность – у 23%; избыточная масса тела – у 13%. Общая заболеваемость за первое полугодие в 2019 году осталась на том же уровне, что и год назад. В структуре общей заболеваемости ранговые места занимают: болезни эндокринной системы - 30,2% (за счёт выявления пациентов с ожирением, на их долю в данном классе заболеваний приходится 56,9%); болезни системы кровообращения - 23,4% (за счёт выявления болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением, на их долю приходится 76,6%); болезни органов пищеварения - 9,9%; болезни мочеполовой системы -7,1%. Среди впервые выявленных заболеваний занимают первые четыре места болезни эндокринной системы - 57,2%; болезни системы кровообращения - 24,1%; болезни мочеполовой системы - 12,7%. Четвёртое место делят болезни органов дыхания и болезни крови и кроветворных органов, отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, - на их долю приходится 1,33%. Медики отмечают рост впервые выявленного сахарного диабета на 27,7%. Показатели направленных на второй этап по сравнению с 2018 годом тоже выросли - с 22,5% до 28,4%. В смотровом кабинете за полгода осмотрены всего 6860 человек, из них женщин - 5082, мужчин - 1778. Выявлено 97 подозрений на злокачественные новообразования шейки матки, молочной железы, щитовидной железы, кожи и др. Валерий Потапов напомнил, что горожане могут ознакомиться с порядком прохождения диспансеризации на сайте лечебного учреждения (https://нмп1.рф, вкладка «Для пациента»), а также о том, что на осмотр в поликлиники можно приходить и вечером (до 20 часов), и по субботам. Фото Ирины Яринской

Просмотров:144 Как рассказал Валерий Потапов, и. о. заведующего отделением профилактики поликлиники № 1, поскольку первое место среди общей смертности населения (более 75%) занимают заболевания хронические неинфекционные социально значимые (в частности, заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет), всеобщая диспансеризация делает упор на выявление факторов риска этих заболеваний.За шесть месяцев были выявлены следующие факторы риска хронических неинфекционных социально значимых заболеваний: нерациональное питание - у половины осмотренных; низкая физическая активность – у 23%; избыточная масса тела – у 13%. Общая заболеваемость за первое полугодие в 2019 году осталась на том же уровне, что и год назад.В структуре общей заболеваемости ранговые места занимают: болезни эндокринной системы - 30,2% (за счёт выявления пациентов с ожирением, на их долю в данном классе заболеваний приходится 56,9%); болезни системы кровообращения - 23,4% (за счёт выявления болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением, на их долю приходится 76,6%); болезни органов пищеварения - 9,9%; болезни мочеполовой системы -7,1%.Среди впервые выявленных заболеваний занимают первые четыре места болезни эндокринной системы - 57,2%; болезни системы кровообращения - 24,1%; болезни мочеполовой системы - 12,7%. Четвёртое место делят болезни органов дыхания и болезни крови и кроветворных органов, отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, - на их долю приходится 1,33%.Медики отмечают рост впервые выявленного сахарного диабета на 27,7%. Показатели направленных на второй этап по сравнению с 2018 годом тоже выросли - с 22,5% до 28,4%.В смотровом кабинете за полгода осмотрены всего 6860 человек, из них женщин - 5082, мужчин - 1778.Выявлено 97 подозрений на злокачественные новообразования шейки матки, молочной железы, щитовидной железы, кожи и др.Валерий Потапов напомнил, что горожане могут ознакомиться с порядком прохождения диспансеризации на сайте лечебного учреждения (https://нмп1.рф, вкладка «Для пациента»), а также о том, что на осмотр в поликлиники можно приходить и вечером (до 20 часов), и по субботам.Фото Ирины Яринской