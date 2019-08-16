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16 августа 2019, 12:51

В этом году диспансеризацию по плану медучреждений города должны пройти 18 784 жителя. Пока первый этап прошли 9689 горожан, второй – 2747.


Как рассказал Валерий Потапов, и. о. заведующего отделением профилактики поликлиники № 1, поскольку первое место среди общей смертности населения (более 75%) занимают заболевания хронические неинфекционные социально значимые (в частности, заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет), всеобщая диспансеризация делает упор на выявление факторов риска этих заболеваний.
За шесть месяцев были выявлены следующие факторы риска хронических неинфекционных социально значимых заболеваний: нерациональное питание - у половины осмотренных; низкая физическая активность – у 23%; избыточная масса тела – у 13%. Общая заболеваемость за первое полугодие в 2019 году осталась на том же уровне, что и год назад.
В структуре общей заболеваемости ранговые места занимают: болезни эндокринной системы - 30,2% (за счёт выявления пациентов с ожирением, на их долю в данном классе заболеваний приходится 56,9%); болезни системы кровообращения - 23,4% (за счёт выявления болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением, на их долю приходится 76,6%); болезни органов пищеварения - 9,9%; болезни мочеполовой системы -7,1%.
Среди впервые выявленных заболеваний занимают первые четыре места болезни эндокринной системы - 57,2%; болезни системы кровообращения - 24,1%; болезни мочеполовой системы - 12,7%. Четвёртое место делят болезни органов дыхания и болезни крови и кроветворных органов, отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, - на их долю приходится 1,33%.
Медики отмечают рост впервые выявленного сахарного диабета на 27,7%. Показатели направленных на второй этап по сравнению с 2018 годом тоже выросли - с 22,5% до 28,4%.
В смотровом кабинете за полгода осмотрены всего 6860 человек, из них женщин - 5082, мужчин - 1778.
Выявлено 97 подозрений на злокачественные новообразования шейки матки, молочной железы, щитовидной железы, кожи и др.
Валерий Потапов напомнил, что горожане могут ознакомиться с порядком прохождения диспансеризации на сайте лечебного учреждения (https://нмп1.рф, вкладка «Для пациента»), а также о том, что на осмотр в поликлиники можно приходить и вечером (до 20 часов), и по субботам.
Фото Ирины Яринской
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