Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40408

16 августа 2019, 13:41



30 августа родители всей страны смогут задать вопросы об учёбе своих детей министру просвещения РФ.

Мероприятие пройдет на площадке общеобразовательной организации Санкт-Петербурга в формате видеоконференции с прямым включением из регионов России, во время которых министр ответит на социально-значимые вопросы в области образования. Уже сейчас любой желающий может направить вопрос через форму на сайте https://edu.gov.ru и через аккаунты министерства просвещения Российской Федерации в социальных сетях. Напомним: общероссийское родительское собрание – традиционная встреча министра просвещения с родителями школьников в преддверии нового учебного года для получения обратной связи. Это позволяет узнать о наиболее волнующих родительское сообщество вопросах, оценить эффективность реализуемых проектов и программ. В прошлом году в адрес министра поступило более 1000 вопросов, большинство из которых касались изучения иностранных языков, сдачи промежуточных и итоговых экзаменов, содержания общего образования, сбора денег с родителей, качества преподавания в школе. На встрече с министром обсуждались проблемы, связанные с формированием единого образовательного пространства, изменениями ФГОС, инклюзивным образованием, работой медицинских кабинетов в школах, трудовым воспитанием, организацией детского отдыха, семейным образованием. Наибольший интерес вызвали темы возможного введения ЕГЭ для выпускников колледжей, отмены шестидневной школьной недели, отмены оценок в начальной школе, цифровизации школьного образования. Фото Ирины Яринской

Просмотров:149 В этот день состоится общероссийское родительское собрание с участием министра просвещения РФ Ольги Васильевой, сообщает портал минобра края.Мероприятие пройдет на площадке общеобразовательной организации Санкт-Петербурга в формате видеоконференции с прямым включением из регионов России, во время которых министр ответит на социально-значимые вопросы в области образования.Уже сейчас любой желающий может направить вопрос через форму на сайте https://edu.gov.ru и через аккаунты министерства просвещения Российской Федерации в социальных сетях.Напомним: общероссийское родительское собрание – традиционная встреча министра просвещения с родителями школьников в преддверии нового учебного года для получения обратной связи. Это позволяет узнать о наиболее волнующих родительское сообщество вопросах, оценить эффективность реализуемых проектов и программ.В прошлом году в адрес министра поступило более 1000 вопросов, большинство из которых касались изучения иностранных языков, сдачи промежуточных и итоговых экзаменов, содержания общего образования, сбора денег с родителей, качества преподавания в школе. На встрече с министром обсуждались проблемы, связанные с формированием единого образовательного пространства, изменениями ФГОС, инклюзивным образованием, работой медицинских кабинетов в школах, трудовым воспитанием, организацией детского отдыха, семейным образованием. Наибольший интерес вызвали темы возможного введения ЕГЭ для выпускников колледжей, отмены шестидневной школьной недели, отмены оценок в начальной школе, цифровизации школьного образования.Фото Ирины Яринской