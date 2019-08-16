Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40409

16 августа 2019, 13:41



За прошедшие сутки в крае ликвидировано 34 лесных пожара.

Пожары ликвидированы в Богучанском, Абанском и Эвенкийском районах на общей площади более 168,1 тыс. га, в том числе 32 очага возгорания в зоне контроля. По оперативной информации на 8.00 в авиационной зоне зарегистрировано 11 лесных пожаров – в Эвенкийском и Богучанском районах на общей площади 6,1 тыс. га. Угрозы населённым пунктам нет, отмечает официальный портал края. Основные пожары действуют в труднодоступной зоне. В тушении возгораний в лесах задействованы более 400 человек, а также 7 единиц техники. В работах по тушению также задействованы 9 воздушных судов Лесопожарного центра. Основная часть возгораний на территории края действует в Эвенкии, в так называемой зоне контроля – крайне отдалённых и труднодоступных территориях, где практически нет населённых пунктов и ценных лесов. Таких лесных пожаров в крае зарегистрировано 80, за ними в круглосуточном режиме ведется мониторинг. На территории края, а также Эвенкийского и Богучанского районов введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. Жителям и гостям региона нужно быть предельно бдительными и внимательными при обращении с огнём. При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения "Берегите лес". Фото https://ria.ru

Просмотров:125 Пожары ликвидированы в Богучанском, Абанском и Эвенкийском районах на общей площади более 168,1 тыс. га, в том числе 32 очага возгорания в зоне контроля.По оперативной информации на 8.00 в авиационной зоне зарегистрировано 11 лесных пожаров – в Эвенкийском и Богучанском районах на общей площади 6,1 тыс. га. Угрозы населённым пунктам нет, отмечает официальный портал края.Основные пожары действуют в труднодоступной зоне. В тушении возгораний в лесах задействованы более 400 человек, а также 7 единиц техники. В работах по тушению также задействованы 9 воздушных судов Лесопожарного центра.Основная часть возгораний на территории края действует в Эвенкии, в так называемой зоне контроля – крайне отдалённых и труднодоступных территориях, где практически нет населённых пунктов и ценных лесов. Таких лесных пожаров в крае зарегистрировано 80, за ними в круглосуточном режиме ведется мониторинг.На территории края, а также Эвенкийского и Богучанского районов введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен.Жителям и гостям региона нужно быть предельно бдительными и внимательными при обращении с огнём. При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения "Берегите лес".Фото https://ria.ru