Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40410

16 августа 2019, 13:57



Общественный совет предостерёг ветеранов от мошенников.

Юрий Кононченко и Валерий Шабурин побеседовали с ветеранами о распространённых видах мошенничества и рассказали, как обезопасить себя от такого вида преступления. Общественники напомнили, что часто мошенники похищают деньги под видом социальных работников, а так же лжецелителей, гадалок и банковских сотрудников. Злоумышленники также звонят по телефонам и предлагают за вознаграждение решить проблему родственника, попавшего в дорожную аварию или другие неприятности. Ветераны внимательно выслушали конкретные примеры мошенничеств, жертвами которых каждый день становятся их ровесники, а также приводили примеры из своей жизни. Валерий Шабурин призвал пожилых людей не впускать в дом посторонних и ни под каким предлогом не передавать свои сбережения незнакомцам. Общественники также напомнили, что в случае появления подозрительных людей необходимо обратиться в отдел полиции Норильска. По окончании беседы каждому ветерану была дана профилактическая памятка о видах мошенничества. Пожилые люди поблагодарили гостей за познавательный рассказ, пообещав, что неукоснительно будут следовать всем услышанным рекомендациям представителей Общественного совета. Фото https://норильск.24.мвд.рф

Просмотров:157 Члены общественно совета при отделе МВД России по Норильску Юрий Кононченко и Валерий Шабурин провели акцию «Осторожно: мошенники!» для ветеранов Великой Отечественной войны.Юрий Кононченко и Валерий Шабурин побеседовали с ветеранами о распространённых видах мошенничества и рассказали, как обезопасить себя от такого вида преступления. Общественники напомнили, что часто мошенники похищают деньги под видом социальных работников, а так же лжецелителей, гадалок и банковских сотрудников. Злоумышленники также звонят по телефонам и предлагают за вознаграждение решить проблему родственника, попавшего в дорожную аварию или другие неприятности.Ветераны внимательно выслушали конкретные примеры мошенничеств, жертвами которых каждый день становятся их ровесники, а также приводили примеры из своей жизни.Валерий Шабурин призвал пожилых людей не впускать в дом посторонних и ни под каким предлогом не передавать свои сбережения незнакомцам. Общественники также напомнили, что в случае появления подозрительных людей необходимо обратиться в отдел полиции Норильска. По окончании беседы каждому ветерану была дана профилактическая памятка о видах мошенничества. Пожилые люди поблагодарили гостей за познавательный рассказ, пообещав, что неукоснительно будут следовать всем услышанным рекомендациям представителей Общественного совета.Фото https://норильск.24.мвд.рф