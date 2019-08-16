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16 августа 2019, 14:07



23 августа кинокомплекс «Родина» приглашает горожан на единственный показ фильма «Апокалипсис сегодня».

В честь 40-летия фильма «Апокалипсис сегодня» компания «Иноекино» возвращает классику мирового кино на большие экраны. Фильм выходит в прокат в режиссёрской версии Redux на языке оригинала с русскими субтитрами. Эта картина в своё время перевернула представление человечества об изображении войны в кино. О своей работе Фрэнсис Форд Коппола говорил: «Мой фильм — не о Вьетнаме, он и есть Вьетнам». Неистовый, галлюциногенный, ужасающий и драматический эпик. «Апокалипсис сегодня» – история путешествия, ментального и физического, капитана спецназа Уилларда (Мартин Шин), чья миссия – устранить непокорного и опасного полковника Курца (Марлон Брандо). Курц дезертировал из американской армии во время войны во Вьетнаме, чтобы основать в джунглях Камбоджи своё тоталитарное государство. 23 августа в 19.00 у норильчан будет возможность познакомиться с одним из самых сильных фильмов XX века и кульминацией Нового Голливуда. Фото Ирины Яринской

Просмотров:148 В честь 40-летия фильма «Апокалипсис сегодня» компания «Иноекино» возвращает классику мирового кино на большие экраны. Фильм выходит в прокат в режиссёрской версии Redux на языке оригинала с русскими субтитрами. Эта картина в своё время перевернула представление человечества об изображении войны в кино. О своей работе Фрэнсис Форд Коппола говорил: «Мой фильм — не о Вьетнаме, он и есть Вьетнам». Неистовый, галлюциногенный, ужасающий и драматический эпик.«Апокалипсис сегодня» – история путешествия, ментального и физического, капитана спецназа Уилларда (Мартин Шин), чья миссия – устранить непокорного и опасного полковника Курца (Марлон Брандо). Курц дезертировал из американской армии во время войны во Вьетнаме, чтобы основать в джунглях Камбоджи своё тоталитарное государство.23 августа в 19.00 у норильчан будет возможность познакомиться с одним из самых сильных фильмов XX века и кульминацией Нового Голливуда.Фото Ирины Яринской