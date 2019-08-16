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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:25 Сегодня во Дворце культуры компании были подведены итоги 49-го трудового сезона ТОШ. Лето-2019 для старшеклассников прошло плодотворно.
16:48 Вчера в Енисей выпустили больше 10 тысяч мальков хариуса. Сегодня на очереди партия в десять раз больше.
16:39 Тем, кто собрался отдыхать на воде, следует быть осторожнее.
14:14 «Норникель» и Главгосэкспертиза России договорились о совместной работе.
14:08 Прибывшие в Дудинку североморцы вскоре сразятся на ледовой арене против норильчан и дудинцев.
14:07 23 августа кинокомплекс «Родина» приглашает горожан на единственный показ фильма «Апокалипсис сегодня».
13:57 Общественный совет предостерёг ветеранов от мошенников.
13:41 За прошедшие сутки в крае ликвидировано 34 лесных пожара.
13:41 30 августа родители всей страны смогут задать вопросы об учёбе своих детей министру просвещения РФ.
12:51 В этом году диспансеризацию по плану медучреждений города должны пройти 18 784 жителя. Пока первый этап прошли 9689 горожан, второй – 2747.
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