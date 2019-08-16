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16 августа 2019, 14:08



Прибывшие в Дудинку североморцы вскоре сразятся на ледовой арене против норильчан и дудинцев.

Турнир по хоккею «Кубок северных городов» пройдёт в течение нескольких дней. 27 августа в Дудинке в Ледовой арене «Таймыр» в 17.00 состоится торжественное открытие турнира, с 18.00 до 20.00 – первая матчевая встреча. На следующий день эстафету перехватит Дворец спорта «Арктика», где в 18.30 стартует второй матч. Здесь же на следующий день, 29 августа, в 16.00 пройдёт игра, на 19.00 запланирован финал турнира, а в 21.30 пройдёт торжественная церемония закрытия Кубка северных городов - 2019. В турнире выступят сборные Североморска, Норильска, Талнаха и Дудинки. Напомним, в 2017 году норильчане выиграли турнир по хоккею с шайбой "Кубок северных городов". В соревнованиях, посвященных 75-летию героической обороны Диксона в годы Великой Отечественной войны, участвовали спортсмены города Норильска, Таймырского района и североморцы, участвовавшие в межвидовых тактических учениях, проводившихся в районе городов Дудинки и Норильска. Первое место завоевала команда норильчан "Заполярник", вторыми стали хоккеисты Северного флота, третьими – спортсмены "Ремонтника" (работники "Норникеля"). Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:159 Турнир по хоккею «Кубок северных городов» пройдёт в течение нескольких дней. 27 августа в Дудинке в Ледовой арене «Таймыр» в 17.00 состоится торжественное открытие турнира, с 18.00 до 20.00 – первая матчевая встреча.На следующий день эстафету перехватит Дворец спорта «Арктика», где в 18.30 стартует второй матч. Здесь же на следующий день, 29 августа, в 16.00 пройдёт игра, на 19.00 запланирован финал турнира, а в 21.30 пройдёт торжественная церемония закрытия Кубка северных городов - 2019.В турнире выступят сборные Североморска, Норильска, Талнаха и Дудинки.Напомним, в 2017 году норильчане выиграли турнир по хоккею с шайбой "Кубок северных городов". В соревнованиях, посвященных 75-летию героической обороны Диксона в годы Великой Отечественной войны, участвовали спортсмены города Норильска, Таймырского района и североморцы, участвовавшие в межвидовых тактических учениях, проводившихся в районе городов Дудинки и Норильска. Первое место завоевала команда норильчан "Заполярник", вторыми стали хоккеисты Северного флота, третьими – спортсмены "Ремонтника" (работники "Норникеля").Фото Дениса Кожевникова