Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40413

16 августа 2019, 14:14



«Норникель» и Главгосэкспертиза России договорились о совместной работе.

15 августа начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов и статс-секретарь — вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба компании «Норникель». Оно направлено на развитие взаимодействия с целью повышения эффективности реализуемых инвестиционных проектов в области строительства объектов горно-металлургического комплекса. «Мы внедряем новые сервисы и технологии, позволяющие использовать опыт и интеллектуальный потенциал экспертов ещё на стадии инвестиционного планирования. Экспертиза трансформируется в институт, занимающийся инжинирингом и комплексным решением вопросов, касающихся инвестиционных проектов, и становится связующим звеном между участниками строительного комплекса», — отметил в ходе встречи Игорь Манылов. Дмитрий Пристансков, в свою очередь, рассказал, что в настоящее время «Норникель» реализует амбициозную инвестиционную программу, включающую в себя масштабную модернизацию имеющихся активов, экологические инициативы, а также перспективные проекты роста. «Важно, чтобы наши проектные решения отвечали всем требованиям и при этом получали поддержку на экспертном уровне. Совместная активная работа позволит повысить качество проектирования. Поэтому мы рассматриваем Главгосэкспертизу России как партнёра», — отметил вице-президент компании. Одно из основных направлений подписанного соглашения — управление сроками реализации объектов «Норникеля» и, в частности, предоставления проектной документации и результатов инженерных изысканий на государственную экспертизу. На основе перечня планируемых к строительству объектов, заблаговременно направляемого заказчиком с указанием вопросов, требующих дополнительной проработки совместно с экспертами, Главгосэкспертиза России будет составлять «дорожную карту» по управлению сроками представления документов на экспертизу. В документе также будут прописаны: место проведения экспертизы (центральный аппарат или филиал учреждения), график будущих семинаров Главгосэкспертизы по отраслевой тематике, связанной с качеством подготовки проектной документации и (или) инженерных изысканий, и другие мероприятия. Напомним: сегодня компанией реализуется «Серный проект» – крупнейшее экологическое мероприятие «Норникеля», не имеющее аналогов в мире. Его конечная цель – сокращение выбросов диоксида серы в Заполярном филиале на 75% к 2023 году. В сентябре 2018 года президент компании Владимир Потанин дал старт строительству «Серного проекта». Проектом предусматривается строительство установок по улавливанию богатых диоксидом серы газов на Надеждинском металлургическом заводе с производством серной кислоты и её последующей нейтрализацией при помощи известняка с получением гипса, а также модернизация мощностей по улавливанию диоксида серы на медном заводе. Оба проекта основываются на отечественном оборудовании и технологиях. В рамках реализации экологических мероприятий переделы конвертирования и анодной плавки будут переведены с медного завода на Надеждинский металлургический завод. В результате наиболее грязные производственные мощности медного завода будут выведены из зоны прямого воздействия на жилые районы Норильска, и все основные пирометаллургические мощности Заполярного филиала будут сосредоточены на Надеждинском металлургическом заводе, оборудованном эффективными мощностями по утилизации диоксида серы.

Просмотров:154 15 августа начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов и статс-секретарь — вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба компании «Норникель». Оно направлено на развитие взаимодействия с целью повышения эффективности реализуемых инвестиционных проектов в области строительства объектов горно-металлургического комплекса.«Мы внедряем новые сервисы и технологии, позволяющие использовать опыт и интеллектуальный потенциал экспертов ещё на стадии инвестиционного планирования. Экспертиза трансформируется в институт, занимающийся инжинирингом и комплексным решением вопросов, касающихся инвестиционных проектов, и становится связующим звеном между участниками строительного комплекса», — отметил в ходе встречи Игорь Манылов.Дмитрий Пристансков, в свою очередь, рассказал, что в настоящее время «Норникель» реализует амбициозную инвестиционную программу, включающую в себя масштабную модернизацию имеющихся активов, экологические инициативы, а также перспективные проекты роста. «Важно, чтобы наши проектные решения отвечали всем требованиям и при этом получали поддержку на экспертном уровне. Совместная активная работа позволит повысить качество проектирования. Поэтому мы рассматриваем Главгосэкспертизу России как партнёра», — отметил вице-президент компании.Одно из основных направлений подписанного соглашения — управление сроками реализации объектов «Норникеля» и, в частности, предоставления проектной документации и результатов инженерных изысканий на государственную экспертизу. На основе перечня планируемых к строительству объектов, заблаговременно направляемого заказчиком с указанием вопросов, требующих дополнительной проработки совместно с экспертами, Главгосэкспертиза России будет составлять «дорожную карту» по управлению сроками представления документов на экспертизу. В документе также будут прописаны: место проведения экспертизы (центральный аппарат или филиал учреждения), график будущих семинаров Главгосэкспертизы по отраслевой тематике, связанной с качеством подготовки проектной документации и (или) инженерных изысканий, и другие мероприятия.Напомним: сегодня компанией реализуется «Серный проект» – крупнейшее экологическое мероприятие «Норникеля», не имеющее аналогов в мире. Его конечная цель – сокращение выбросов диоксида серы в Заполярном филиале на 75% к 2023 году. В сентябре 2018 года президент компании Владимир Потанин дал старт строительству «Серного проекта».Проектом предусматривается строительство установок по улавливанию богатых диоксидом серы газов на Надеждинском металлургическом заводе с производством серной кислоты и её последующей нейтрализацией при помощи известняка с получением гипса, а также модернизация мощностей по улавливанию диоксида серы на медном заводе. Оба проекта основываются на отечественном оборудовании и технологиях.В рамках реализации экологических мероприятий переделы конвертирования и анодной плавки будут переведены с медного завода на Надеждинский металлургический завод. В результате наиболее грязные производственные мощности медного завода будут выведены из зоны прямого воздействия на жилые районы Норильска, и все основные пирометаллургические мощности Заполярного филиала будут сосредоточены на Надеждинском металлургическом заводе, оборудованном эффективными мощностями по утилизации диоксида серы.