Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40414

16 августа 2019, 16:39



Тем, кто собрался отдыхать на воде, следует быть осторожнее.

Управление ГОиЧС Норильска предупреждает: в районах реки Норильской, озёр Мелкого, Глубокого, Ламы – сильный ветер, шторм. Выход маломерным судам запрещён. Также в преддверии выходных и с учётом хорошей погоды нелишне предупредить горожан: в тундровой зоне района Талнах наблюдалось появление медведя. Соблюдайте простые правила собственной безопасности и будьте внимательны при выходе в тундру. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:126 Управление ГОиЧС Норильска предупреждает: в районах реки Норильской, озёр Мелкого, Глубокого, Ламы – сильный ветер, шторм. Выход маломерным судам запрещён.Также в преддверии выходных и с учётом хорошей погоды нелишне предупредить горожан: в тундровой зоне района Талнах наблюдалось появление медведя. Соблюдайте простые правила собственной безопасности и будьте внимательны при выходе в тундру.Фото Владимира Макушкина