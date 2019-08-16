Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40415

16 августа 2019, 16:48



Вчера в Енисей выпустили больше 10 тысяч мальков хариуса. Сегодня на очереди партия в десять раз больше.

«Они пролечены пребиотиками и антибиотиками, стрессоустойчивы, приживаемость будет хорошая. Температурный режим им знаком, он такой же, как в реке, поскольку воду берём оттуда. Как и в природе, соблюдается режим выпуска – раз в год», - рассказал Владимир Малиновский, директор Норильского рыбоводно-инкубационного завода. Выпуск рыбы трёх ценных пород - сига, гольца, хариуса - завод производит ежегодно: мальки выбираются в конце июня, до середины августа им даётся время на вылупление и рост. Сейчас трудно точно предсказать, сколько из этих мальков выживет в природе, считают специалисты – слишком много влияет факторов: наличие поблизости хищных рыб, наличие у них кормовой базы и так далее. В прошлом году было выпущено 600 тысяч мальков хариуса, в этом – 150 тысяч сига и 150 тысяч гольца. «Эта работа на восполнение биоресурсов наших рек. Мы сотрудничаем со многим предприятиями, в том числе в «Норникелем», - отметил Владимир Малиновский. - Ежегодно «Норникель» выполняет мероприятия по восполнению водных биоресурсов. За последние три года в Енисей НН выпустил около 1 млн. штук сибирского осетра, занесенного в Красную книгу. Учитывая количество, это самый масштабный выпуск в практике такой работы компании, - пояснил в свою очередь Юрий Семёнов, заместитель начальника управления промышленной экологии ЗФ «Норникель». Напомним, в июле «Норникель» выпустил в Енисей в 2019 году 200 тыс. мальков осетра. Искусственным воспроизводством водных биологических ресурсов сотрудники компании занимаются совместно со специалистами Росрыболовства, Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии. Сегодня на заводе около 400 000 живых осетров, выпускать их планируется 3 сентября. Фото www.bnkomi.ru

Просмотров:124 Мальки прошли хорошую адаптацию на Норильском рыбоводно-инкубационном заводе.«Они пролечены пребиотиками и антибиотиками, стрессоустойчивы, приживаемость будет хорошая. Температурный режим им знаком, он такой же, как в реке, поскольку воду берём оттуда. Как и в природе, соблюдается режим выпуска – раз в год», - рассказал Владимир Малиновский, директор Норильского рыбоводно-инкубационного завода.Выпуск рыбы трёх ценных пород - сига, гольца, хариуса - завод производит ежегодно: мальки выбираются в конце июня, до середины августа им даётся время на вылупление и рост. Сейчас трудно точно предсказать, сколько из этих мальков выживет в природе, считают специалисты – слишком много влияет факторов: наличие поблизости хищных рыб, наличие у них кормовой базы и так далее.В прошлом году было выпущено 600 тысяч мальков хариуса, в этом – 150 тысяч сига и 150 тысяч гольца.«Эта работа на восполнение биоресурсов наших рек. Мы сотрудничаем со многим предприятиями, в том числе в «Норникелем», - отметил Владимир Малиновский.- Ежегодно «Норникель» выполняет мероприятия по восполнению водных биоресурсов. За последние три года в Енисей НН выпустил около 1 млн. штук сибирского осетра, занесенного в Красную книгу. Учитывая количество, это самый масштабный выпуск в практике такой работы компании, - пояснил в свою очередь Юрий Семёнов, заместитель начальника управления промышленной экологии ЗФ «Норникель».Напомним, в июле «Норникель» выпустил в Енисей в 2019 году 200 тыс. мальков осетра. Искусственным воспроизводством водных биологических ресурсов сотрудники компании занимаются совместно со специалистами Росрыболовства, Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии.Сегодня на заводе около 400 000 живых осетров, выпускать их планируется 3 сентября.Фото www.bnkomi.ru