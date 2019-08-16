Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40416

16 августа 2019, 17:25



Сегодня во Дворце культуры компании были подведены итоги 49-го трудового сезона ТОШ. Лето-2019 для старшеклассников прошло плодотворно.

Подростки от 14 до 18 лет не только трудились, но и проявляли свои творческие, спортивные, организаторские и прочие способности, и это лето для них стало по-настоящему ярким и плодотворным. 58 отрядов ТОШ приняли участие в традиционных конкурсах, таких как «Лучший трудовой отряд школьников», «Лучший воспитатель», фотокросс «В объективе молодёжи» и в конкурсе видеороликов. А ещё в течение всего трудового сезона школьники были активными участниками спартакиады ТОШ по таким видам спорта как мини-футбол, стритбол, дартс, волейбол и весёлые старты. На церемонии торжественного закрытия 49-го трудового сезона ТОШ прошло чествование и награждение лучших. Поздравил старшеклассников с полезным трудовым опытом и приобретёнными новыми навыками, а также с новыми друзьями и начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Андрей Колин: «Я желаю вам сохранить энергию, которой вы зарядились за это тёплое, яркое и наполненное событиями трудовое и творческое лето, а затем использовать её для своего блага в течение учебного года. Успехов вам в ваших дальнейших начинаниях, новых знаний и достижений в учёбе». Фото Натальи Черкашиной

Просмотров:118 В этом году на благоустройстве города и территорий в 58 отрядах работали более 810 старшеклассников из Норильска, Талнаха, Кайеркана и Оганера. Компания «Норникель» профинансировала создание 750 рабочих мест, что на 135 мест больше, чем в прошлом году. Под руководством своих наставников ребята занимались озеленением города, покраской поребриков и ограждений, уборкой придомовых территорий и приводили в порядок свои родные школы и гимназии.Подростки от 14 до 18 лет не только трудились, но и проявляли свои творческие, спортивные, организаторские и прочие способности, и это лето для них стало по-настоящему ярким и плодотворным. 58 отрядов ТОШ приняли участие в традиционных конкурсах, таких как «Лучший трудовой отряд школьников», «Лучший воспитатель», фотокросс «В объективе молодёжи» и в конкурсе видеороликов. А ещё в течение всего трудового сезона школьники были активными участниками спартакиады ТОШ по таким видам спорта как мини-футбол, стритбол, дартс, волейбол и весёлые старты.На церемонии торжественного закрытия 49-го трудового сезона ТОШ прошло чествование и награждение лучших.Поздравил старшеклассников с полезным трудовым опытом и приобретёнными новыми навыками, а также с новыми друзьями и начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Андрей Колин: «Я желаю вам сохранить энергию, которой вы зарядились за это тёплое, яркое и наполненное событиями трудовое и творческое лето, а затем использовать её для своего блага в течение учебного года. Успехов вам в ваших дальнейших начинаниях, новых знаний и достижений в учёбе».Фото Натальи Черкашиной