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19 августа 2019, 16:42



Норильчане оценили свой город как шумный: в рейтинге городов России мы на 158 месте из 200.

В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек. Исследование показало, что по уровню тишины лидируют города Калининградской области, Краснодарского и Ставропольского краев. А респонденты из Кемеровской и Московской областей больше других страдают от шума. Как и в прошлом году, Москва и Санкт-Петербург оказались во второй половине рейтинга: столица заняла 129-е место из 200 (6,2 балла), а город на Неве — 106-е место (6,4 балла). В рамках опроса респондентам было предложено оценить утверждение «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей уровнем тишины. По сравнению с прошлогодним опросом средняя оценка по стране не изменилась, составив 6,6 балла из 10 возможных. Разброс при этом увеличился, поскольку в исследование вошли новые города. За год минимальный показатель в рейтинге снизился с 5,2 (Норильск) до 4,3 балла (Киселевск), а максимальный вырос с 7,7 (Невинномысск) до 8,4 (Гурьевск). Фото Владимира Макушкина

Просмотров:277 Аналитики выяснили, как россияне оценивают уровень шума в своих районах, и составили рейтинг 200 городов.В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек. Исследование показало, что по уровню тишины лидируют города Калининградской области, Краснодарского и Ставропольского краев. А респонденты из Кемеровской и Московской областей больше других страдают от шума. Как и в прошлом году, Москва и Санкт-Петербург оказались во второй половине рейтинга: столица заняла 129-е место из 200 (6,2 балла), а город на Неве — 106-е место (6,4 балла).В рамках опроса респондентам было предложено оценить утверждение «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей уровнем тишины.По сравнению с прошлогодним опросом средняя оценка по стране не изменилась, составив 6,6 балла из 10 возможных.Разброс при этом увеличился, поскольку в исследование вошли новые города. За год минимальный показатель в рейтинге снизился с 5,2 (Норильск) до 4,3 балла (Киселевск), а максимальный вырос с 7,7 (Невинномысск) до 8,4 (Гурьевск).Фото Владимира Макушкина