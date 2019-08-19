Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40425

19 августа 2019, 16:49



Сегодня ранним утром на автодороге Норильск - Талнах произошло ДТП со смертельным исходом.

Дорожные полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия и призывают водителей соблюдать скоростной режим и пользоваться ремнями безопасности. Фото очевидцев аварии

Просмотров:608 ЧП произошло около пяти часов утра на автодороге Норильск - Талнах. Автомобиль «Рено» врезался в опору освещения, 31-летний водитель погиб. Он не был пристёгнут ремнём безопасности.Дорожные полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия и призывают водителей соблюдать скоростной режим и пользоваться ремнями безопасности.Фото очевидцев аварии