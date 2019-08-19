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19 августа 2019, 17:22



В Норильске продолжается ремонт дорог и дворов. И если первые заасфальтированы уже на 90% от плана, то вторые – только на 20%.

«Чаще всего двор приходится выравнивать: сначала укладывается основание под асфальтобетон толщиной в пять сантиметров. Как правило, это прежнее покрытие, пришедшее в негодность. Его срезаем, укатываем, сверху укладываем новый асфальтобетон. Завершить все работы во дворах мы успеем: важно закончить до понижения температуры воздуха ниже +5 градусов, а это примерно середина сентября. Сегодня же наша первостепенная задача – дороги, которые выполнены уже на 90%», - поясняет Кирилл Кривенко. Подрядчиком выступает ИП Цуканов, с которым сотрудничество ведётся не первый год, и прежде его работа нареканий по срокам не вызывала. Дворы в план на замену покрытия выбирают по мере изношенности, причём выбор тут, к сожалению, велик, отмечают в «Норильскавтодоре». Но и превысить возможный лимит объектов нельзя: расчёт ведётся из возможностей бюджета дорожного фонда, а также - мощности единственного на территории асфальтобетонного завода, который за сезон выдает 100 000 тонн бетона и около 85% из этого числа идёт на нужды «Автодора». «В будущем году мы планируем уменьшить объёмы ремонтов дорог и дворов, чтобы больше внимания уделить мостам, в частности, через Наледную, которая уже не один год стоит с объездом. Но это пока не утвержденные планы», - заключил специалист. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:305 Тем не менее к сроку – ориентировочно 15 сентября – все работы будут завершены, отмечает Кирилл Кривенко, главный специалист техотдела «Норильскавтодор». Сегодня в плане около 16 дворов, в пяти практически всё готово. Однако важно не число дворов, отмечает специалист, а площадь асфальтировки, которая сильно разнится – от 250 м2 во дворе на ул. Павлова, 12, до 5000 м2 на ул. Красноярской, 5. Всего же в плане на это лето замена 28 000 м2 асфальта.«Чаще всего двор приходится выравнивать: сначала укладывается основание под асфальтобетон толщиной в пять сантиметров. Как правило, это прежнее покрытие, пришедшее в негодность. Его срезаем, укатываем, сверху укладываем новый асфальтобетон. Завершить все работы во дворах мы успеем: важно закончить до понижения температуры воздуха ниже +5 градусов, а это примерно середина сентября. Сегодня же наша первостепенная задача – дороги, которые выполнены уже на 90%», - поясняет Кирилл Кривенко.Подрядчиком выступает ИП Цуканов, с которым сотрудничество ведётся не первый год, и прежде его работа нареканий по срокам не вызывала. Дворы в план на замену покрытия выбирают по мере изношенности, причём выбор тут, к сожалению, велик, отмечают в «Норильскавтодоре». Но и превысить возможный лимит объектов нельзя: расчёт ведётся из возможностей бюджета дорожного фонда, а также - мощности единственного на территории асфальтобетонного завода, который за сезон выдает 100 000 тонн бетона и около 85% из этого числа идёт на нужды «Автодора».«В будущем году мы планируем уменьшить объёмы ремонтов дорог и дворов, чтобы больше внимания уделить мостам, в частности, через Наледную, которая уже не один год стоит с объездом. Но это пока не утвержденные планы», - заключил специалист.Фото Владимира Макушкина