Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40427

19 августа 2019, 17:43



Горячая телефонная линия по вопросам банкротства физических лиц состоятся завтра, 20 августа, с 14.00 до 15.00.

в чём заключается процедура банкротства гражданина; кто может стать банкротом и при каких условиях; как начать процедуру банкротства; кто проводит процедуру банкротства; каковы последствия банкротства. Телефон горячей линии (3912) 26-55-13.

Просмотров:264 Горячую линию проводит управление Росреестра по Красноярскому краю. В ходе неё можно узнать:в чём заключается процедура банкротства гражданина; кто может стать банкротом и при каких условиях; как начать процедуру банкротства; кто проводит процедуру банкротства; каковы последствия банкротства.Телефон горячей линии (3912) 26-55-13.