Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40428

19 августа 2019, 18:16



Стартовал фотоконкурс «Ягодный сезон - 2019» для профессионалов и любителей от 14 лет.

Итоги подведут не позднее 24 сентября. Победители получат дипломы и памятные подарки. Положение о конкурсе можно скачать на официальном сайте города. Фото: krimchel.ru

Просмотров:255 Работы, снятые в этом году и только на Таймыре, принимают в трёх номинациях: «Дикая красота» (художественный сюжет с ягодами в тундре), «Натюрморт» (постановочная композиция), «Семейное лукошко» (семейный портрет с ягодным урожаем). Автор должен до 15 сентября отправить не более трёх снимков в электронном виде организатору конкурса - Городскому центру культуры, по адресу yagodniysezon@yandex.ru.Итоги подведут не позднее 24 сентября. Победители получат дипломы и памятные подарки. Положение о конкурсе можно скачать на официальном сайте города.Фото: krimchel.ru