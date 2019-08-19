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19 августа 2019, 18:26



В Норильске пройдут концерты военного оркестра и ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота.

Сейчас ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота является одним из лучших профессиональных коллективов в Военно-морском флоте России. В основе репертуара - произведения о море и Севере, фольклор, русская и зарубежная классика. Артисты прекрасно работают и в эстрадных жанрах. Оркестр ансамбля может выступать и с отдельной джазовой программой, а хор - с программой а cappella, в которую включены лучшие произведения русской духовной музыки и народные песни. Ансамбль неоднократно занимал призовые места на смотрах-конкурсах ансамблей. В 1981 году ему была присуждена премия Ленинского Комсомола. В этот приезд легендарный ансамбль, которым руководит заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Акманов, выступит на нескольких площадках. В праздничных мероприятиях, посвящённых Дню шахтёра, также примет участие военный оркестр Краснознамённого Северного флота. В репертуар музыкантов входят государственный гимн России, военные марши и наиболее известные произведения, написанные для духовых инструментов. Начальник военного оркестра - майор Артём Воробьев. Программа концертов: 24 августа, район Талнах, площадь Горняков 14.00 Концерт военного оркестра Северного Флота 17.30 Концерт ансамбля песни и пляски Северного Флота *** 25 августа, Центральный район СРК «Арена» 13.30 Концерт военного оркестра Северного Флота Комсомольская площадь 17.00 Концерт военного оркестра Северного Флота 17.30 Концерт ансамбля песни и пляски Северного Флота *** 26 августа, район Кайеркан, КДЦ «Юбилейный» (ул. Шахтёрская, 14) 18.00 Концерт военного оркестра Северного Флота (перед зданием КДЦ) 18.30 Концерт ансамбля песни и пляски Северного Флота Фото Елены Ищенко (вход по пригласительным билетам, тел. 39-24-18, 39-26-27) *** 29 августа Городской центр культуры (ул. Орджоникидзе, 15) 18.00 Концерт ансамбля песни и пляски Северного Флота (вход по пригласительным билетам, тел.22-99-14) Количество пригласительных билетов на концерты ограничено, необходимо позаботиться об их приобретении заранее в кассах КДЦ «Юбилейный» и ГЦК.

Просмотров:281 Впервые прославленный коллектив приезжал в Норильск в 2015 году, когда на Таймыре проводились тактические учения Северного флота. Талантам в бескозырках с восторгом аплодировали на концертах в Дудинке, Норильске, Талнахе и Кайеркане.Сейчас ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота является одним из лучших профессиональных коллективов в Военно-морском флоте России. В основе репертуара - произведения о море и Севере, фольклор, русская и зарубежная классика. Артисты прекрасно работают и в эстрадных жанрах. Оркестр ансамбля может выступать и с отдельной джазовой программой, а хор - с программой а cappella, в которую включены лучшие произведения русской духовной музыки и народные песни. Ансамбль неоднократно занимал призовые места на смотрах-конкурсах ансамблей. В 1981 году ему была присуждена премия Ленинского Комсомола.В этот приезд легендарный ансамбль, которым руководит заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Акманов, выступит на нескольких площадках. В праздничных мероприятиях, посвящённых Дню шахтёра, также примет участие военный оркестр Краснознамённого Северного флота. В репертуар музыкантов входят государственный гимн России, военные марши и наиболее известные произведения, написанные для духовых инструментов. Начальник военного оркестра - майор Артём Воробьев.Программа концертов:24 августа, район Талнах, площадь Горняков14.00 Концерт военного оркестра Северного Флота17.30 Концерт ансамбля песни и пляски Северного Флота***25 августа, Центральный районСРК «Арена»13.30 Концерт военного оркестра Северного ФлотаКомсомольская площадь17.00 Концерт военного оркестра Северного Флота17.30 Концерт ансамбля песни и пляски Северного Флота***26 августа, район Кайеркан, КДЦ «Юбилейный» (ул. Шахтёрская, 14)18.00 Концерт военного оркестра Северного Флота (перед зданием КДЦ)18.30 Концерт ансамбля песни и пляски Северного ФлотаФото Елены Ищенко(вход по пригласительным билетам, тел. 39-24-18,39-26-27)***29 августаГородской центр культуры (ул. Орджоникидзе, 15)18.00 Концерт ансамбля песни и пляски Северного Флота(вход по пригласительным билетам, тел.22-99-14)Количество пригласительных билетов на концерты ограничено, необходимо позаботиться об их приобретении заранее в кассах КДЦ «Юбилейный» и ГЦК.