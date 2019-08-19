Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40430

19 августа 2019, 19:26



Закончена реставрация двух мозаик советского времени – «Металлурги» и «Строители» - на торцах домов 43а и 47а по улице Комсомольской.

Председатель Норильского городского Совета Александр Пестряков, оценив старания мастеров, подчеркнул, что изначально три панно планировали привести в порядок за три сезона, но в итоге справиться с задачей удалось куда быстрее. Нынешние обновления станут хорошим поводом для формирования пешеходного маршрута по городским достопримечательностям. Директор АРН Светлана Рубашкина добавила, что с этой точки зрения очень хорошо то, что улица Комсомольская, вернувшая себе своё главное украшение, гармонично продолжается парком, который администрации города и компании «Норникель» помогают создавать эксперты и деятельные общественники. Во время работы любопытные норильчане буквально забрасывали художника Павла Юдина вопросами. Он не раз объяснял, что основные трудности возникали из-за плохого состояния фасада и связующего материла между плитой и основанием. Усложняла процесс и разная степень разрушения панно, и по внешним признакам сложно было определить, как будет проходить восстановление. Поэтому мастерам пришлось сделать немного больше, чем планировалось. Павел Юдин считает, что комплекс мозаичных панно на Комсомольской улице – это значимый региональный памятник отечественного монументально-декоративного искусства, и норильский проект по восстановлению мозаик символизирует переосмысление значения художественного наследия советской эпохи. Ну а горожане, с большим удовольствием проходящие по улице Комсомольской, не скрывают своей радости от того, что поблекшая в последние десятилетия уличная артерия, названная в честь ударного комсомольского десанта 1950-х, сейчас становится светлее и ярче. И, конечно, благодарят всех, кто к этому причастен. Фото Александра Ананьева

Просмотров:309 Бригада профессионалов под руководством художника-монументалиста Павла Юдина трудилась над панно два месяца. Художники использовали технику фасадной росписи, восстанавливая утраченные фрагменты мозаики, созданной в 1970-х годах прошлого века, с помощью селикатной краски. Готовую работу принимала комиссия, состоявшая из представителей муниципалитета, «Норникеля», Агентства развития Норильска. Заместитель главы Норильска по городскому хозяйству Николай Жигулин отметил, что мозаичные панно имеют большую архитектурную ценность для нашего города, и уточнил, что в ближайшее время фасады подсветят, чтобы композиции радовали горожан и в полярную ночь. Напомним, что в прошлом году была сделана подсветка для восстановленного первым панно «Космонавты».Председатель Норильского городского Совета Александр Пестряков, оценив старания мастеров, подчеркнул, что изначально три панно планировали привести в порядок за три сезона, но в итоге справиться с задачей удалось куда быстрее.Нынешние обновления станут хорошим поводом для формирования пешеходного маршрута по городским достопримечательностям. Директор АРН Светлана Рубашкина добавила, что с этой точки зрения очень хорошо то, что улица Комсомольская, вернувшая себе своё главное украшение, гармонично продолжается парком, который администрации города и компании «Норникель» помогают создавать эксперты и деятельные общественники.Во время работы любопытные норильчане буквально забрасывали художника Павла Юдина вопросами. Он не раз объяснял, что основные трудности возникали из-за плохого состояния фасада и связующего материла между плитой и основанием. Усложняла процесс и разная степень разрушения панно, и по внешним признакам сложно было определить, как будет проходить восстановление. Поэтому мастерам пришлось сделать немного больше, чем планировалось.Павел Юдин считает, что комплекс мозаичных панно на Комсомольской улице – это значимый региональный памятник отечественного монументально-декоративного искусства, и норильский проект по восстановлению мозаик символизирует переосмысление значения художественного наследия советской эпохи.Ну а горожане, с большим удовольствием проходящие по улице Комсомольской, не скрывают своей радости от того, что поблекшая в последние десятилетия уличная артерия, названная в честь ударного комсомольского десанта 1950-х, сейчас становится светлее и ярче. И, конечно, благодарят всех, кто к этому причастен.Фото Александра Ананьева