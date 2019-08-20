Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40431

20 августа 2019, 10:39



В крае стартует проект «Билет в будущее» для профориентации школьников.

В Красноярске 23 августа состоится традиционный краевой Августовский педагогический совет. На мероприятии будет презентован проект «Билет в будущее», созданный на основе программы ранней профессиональной ориентации ребят 6-11-х классов, которая действует с 2018 года в рамках нацпроекта «Образование». Тестирование школьников по программе нацпроекта проводится в три этапа, каждый последовательно помогает ответить на вопросы: как осознанно выбрать профессию, какие у меня способности, какие сферы мне интересны и что я знаю о них? По итогам прохождения тестов школьники получают отчёт с интерпретациями результатов и рекомендациями по развитию, а также построению профессиональной траектории. В форме рекомендации там также содержится информация о развивающих мероприятиях, курсах, кружках, доступных в конкретном городе и максимально подходящих под интересы и знания участника опроса. В 2019 году Красноярский край вошёл в число субъектов, которые получат возможность участия во всей линейке практических мероприятий проекта «Билет в будущее». Они позволят подросткам познакомиться с миром профессий. До конца учебного года тестирование пройдут 12 тысяч школьников из различных территорий края. Информация по итогам тестирования, прохождения практических мероприятий, а также данных, полученных от наставников, будет зафиксирована в личных кабинетах участников проекта. На основании этого цифрового портфолио каждому школьнику дадут рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными направлениями. Фото Ирины Яринской

Просмотров:200 В крае стартует проект «Билет в будущее» для профориентации школьников.В Красноярске 23 августа состоится традиционный краевой Августовский педагогический совет. На мероприятии будет презентован проект «Билет в будущее», созданный на основе программы ранней профессиональной ориентации ребят 6-11-х классов, которая действует с 2018 года в рамках нацпроекта «Образование».Тестирование школьников по программе нацпроекта проводится в три этапа, каждый последовательно помогает ответить на вопросы: как осознанно выбрать профессию, какие у меня способности, какие сферы мне интересны и что я знаю о них? По итогам прохождения тестов школьники получают отчёт с интерпретациями результатов и рекомендациями по развитию, а также построению профессиональной траектории. В форме рекомендации там также содержится информация о развивающих мероприятиях, курсах, кружках, доступных в конкретном городе и максимально подходящих под интересы и знания участника опроса.В 2019 году Красноярский край вошёл в число субъектов, которые получат возможность участия во всей линейке практических мероприятий проекта «Билет в будущее». Они позволят подросткам познакомиться с миром профессий. До конца учебного года тестирование пройдут 12 тысяч школьников из различных территорий края.Информация по итогам тестирования, прохождения практических мероприятий, а также данных, полученных от наставников, будет зафиксирована в личных кабинетах участников проекта. На основании этого цифрового портфолио каждому школьнику дадут рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными направлениями.Фото Ирины Яринской