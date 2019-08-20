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20 августа 2019, 12:27



Комплексный подход в благоустройстве – залог комфорта жителей. В Талнахе ремонт в этом году проводится на большинстве жилых домов, благоустраиваются дворы, устанавливаются детские игровые комплексы.

Одним из объектов посещения стал двор на ул. Маслова, 10. Здесь в этом году управляющая компания провела комплекс работ по благоустройству в рамках партийного проекта «Формирование комфортной городской среды»: двор и проезд заасфальтировали, установили урны, скамейки и энергосберегающие светильники и, самое главное, обустроили игровую зону, которая стала местом притяжения для детей из окрестных домов. «Кроме того, за счёт средств управляющей компании мы привели в порядок цокольную забирку дома и установили на подъездах антивандальные двери и кованые перила. Сейчас приведём в порядок трансформаторную подстанцию – её украсит граффити. Жаль, в этом году не удалось отремонтировать фасад здания – не хватило средств. Но эти работы мы надеемся выполнить в ближайшем будущем, чтобы полностью благоустроить этот двор», - рассказывает генеральный директор ООО «СеверныйБыт» Надежда Оробинская. Сегодня на территории обслуживания этой управляющей компании установлены более 10 детских игровых и спортивных площадок, которые пользуются у жителей Талнаха спросом не только в летнее время. Ежегодно площадки пополняются новыми малыми архитектурными формами, некоторые из которых изготавливаются силами сотрудников «СеверногоБыта». В целом в этом году «СеверныйБыт» в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» проводит ремонтные работы в жилых домах по различным направлениям. Например, нулевой цикл восстанавливается на целом ряде домов по чётной стороне улицы Бауманской, на Горняков, 11, на трёх домах по Федоровского и трёх – на Космонавтов. Параллельно разрабатываются проекты на ремонт нулевых циклов ещё 16 домов. В разработке – проекты ремонта фасадов семи жилых домов, замены мягкой кровли трёх зданий, системы отопления ещё трех МКД. На четырёх зданиях в разгаре ремонт фасадов, столько же домов получат новую металлическую кровлю. Во втором подъезде на Федоровского, 15 заменят лифт. В нескольких подъездах на Федоровского, 25, и на Нансена, 60, появится новая система теплоснабжения. В этом же сезоне отремонтируют три дворовые территории, а Дудинскую, 7, как и Маслова, 10, ожидает комплексное благоустройство: асфальтировка двора и проезда, установка урн, скамеек, светильников. За счёт средств, накопленных на счетах регионального оператора в 2019 году, «СеверныйБыт» выполнит также несколько видов работ капитального характера. Систему горячего водоснабжения отремонтируют на Бауманской, 4, а на Диксона, 4, и Таймырской, 12, к горячей воде смонтируют ещё и новую систему отопления. Горняков,7 ждёт ремонт фасада, а на Строителей, 11а, 11б, будет проведена новая система электроснабжения. Крыши в этом сезоне в рамках программы капремонтов будут ремонтировать более чем на двух десятках домов. Александр Пестряков отметил, что такой комплексный подход в благоустройстве не только является основой комфортного проживания, но и позволяет «СеверномуБыту» удерживать пальму первенства – ежегодно по итогам приёмки территорий компания становится победителем: «Я глубоко убеждён, что такой подход даёт не только видимый результат. Сегодня территорию этой управляющей компании по праву можно назвать передовой – руководству УК удалось наладить конструктивный диалог с жителями, и все вопросы здесь решаются оперативно. Сегодня, пообщавшись с жителями Талнаха, я убедился, что компания выбрала верный курс на благоустройство, который полностью отвечает интересам жителей», - резюмировал итоги визита в Талнах спикер местного парламента.

Просмотров:176 Председатель городского Совета Александр Пестряков посетил территорию управляющей компании «СеверныйБыт» и проинспектировал ход ремонтных работ на многоквартирных домах.Одним из объектов посещения стал двор на ул. Маслова, 10. Здесь в этом году управляющая компания провела комплекс работ по благоустройству в рамках партийного проекта «Формирование комфортной городской среды»: двор и проезд заасфальтировали, установили урны, скамейки и энергосберегающие светильники и, самое главное, обустроили игровую зону, которая стала местом притяжения для детей из окрестных домов.«Кроме того, за счёт средств управляющей компании мы привели в порядок цокольную забирку дома и установили на подъездах антивандальные двери и кованые перила. Сейчас приведём в порядок трансформаторную подстанцию – её украсит граффити. Жаль, в этом году не удалось отремонтировать фасад здания – не хватило средств. Но эти работы мы надеемся выполнить в ближайшем будущем, чтобы полностью благоустроить этот двор», - рассказывает генеральный директор ООО «СеверныйБыт» Надежда Оробинская.Сегодня на территории обслуживания этой управляющей компании установлены более 10 детских игровых и спортивных площадок, которые пользуются у жителей Талнаха спросом не только в летнее время. Ежегодно площадки пополняются новыми малыми архитектурными формами, некоторые из которых изготавливаются силами сотрудников «СеверногоБыта».В целом в этом году «СеверныйБыт» в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» проводит ремонтные работы в жилых домах по различным направлениям. Например, нулевой цикл восстанавливается на целом ряде домов по чётной стороне улицы Бауманской, на Горняков, 11, на трёх домах по Федоровского и трёх – на Космонавтов. Параллельно разрабатываются проекты на ремонт нулевых циклов ещё 16 домов. В разработке – проекты ремонта фасадов семи жилых домов, замены мягкой кровли трёх зданий, системы отопления ещё трех МКД. На четырёх зданиях в разгаре ремонт фасадов, столько же домов получат новую металлическую кровлю. Во втором подъезде на Федоровского, 15 заменят лифт. В нескольких подъездах на Федоровского, 25, и на Нансена, 60, появится новая система теплоснабжения. В этом же сезоне отремонтируют три дворовые территории, а Дудинскую, 7, как и Маслова, 10, ожидает комплексное благоустройство: асфальтировка двора и проезда, установка урн, скамеек, светильников.За счёт средств, накопленных на счетах регионального оператора в 2019 году, «СеверныйБыт» выполнит также несколько видов работ капитального характера. Систему горячего водоснабжения отремонтируют на Бауманской, 4, а на Диксона, 4, и Таймырской, 12, к горячей воде смонтируют ещё и новую систему отопления. Горняков,7 ждёт ремонт фасада, а на Строителей, 11а, 11б, будет проведена новая система электроснабжения. Крыши в этом сезоне в рамках программы капремонтов будут ремонтировать более чем на двух десятках домов.Александр Пестряков отметил, что такой комплексный подход в благоустройстве не только является основой комфортного проживания, но и позволяет «СеверномуБыту» удерживать пальму первенства – ежегодно по итогам приёмки территорий компания становится победителем:«Я глубоко убеждён, что такой подход даёт не только видимый результат. Сегодня территорию этой управляющей компании по праву можно назвать передовой – руководству УК удалось наладить конструктивный диалог с жителями, и все вопросы здесь решаются оперативно. Сегодня, пообщавшись с жителями Талнаха, я убедился, что компания выбрала верный курс на благоустройство, который полностью отвечает интересам жителей», - резюмировал итоги визита в Талнах спикер местного парламента.