Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40433

20 августа 2019, 13:43



В выходные Норильск с размахом отметит День шахтёра.

В 15.30 горожане станут свидетелями торжественной церемонии открытия скульптуры «Горняк». С приветственным словом выступит автор проекта - московский архитектор Андрей Шипунов. В церемонии примут участие творческий дуэт «Чёрное золото» и театр юного актёра «Зазеркалье» Талнахской детской школы искусств. На главной сценической площадке Талнаха с 15.50 выступят российская музыкальная группа «Uma2rman» и ансамбль песни и пляски Краснознамённого Северного флота. На стадионе «Солнышко» в 12.00 стартует турнир по мини-футболу, пройдут соревнования по волейболу и стритболу, а также увлекательные «Весёлые старты» для детей и их родителей. В Талнахском филиале Музея Норильска пройдёт День открытых дверей. Познакомиться с постоянными и временными экспозициями можно с 13.00 до 17.00. Специально к празднику сотрудники разработали тематическую квест-игру «Я – житель рудной столицы». В 14.00, 15.00 и 16.30 запланированы традиционные обзорные автобусные экскурсии по району Талнах. Отправление автобуса - от здания Талнахского территориального управления, ул. Диксона, 10. С 14.00 до 17.30 на улице Спортивной состоится «Парад-авто». Здесь разместится выставка производственной техники и мототехники от мотообъединения «Русские мотоциклисты» и Всероссийского мотоклуба «Ночные волки». В Центральном районе праздничные мероприятия пройдут 25 августа на Комсомольской площади. В 14.30 начнут концертную программу творческие коллективы Большого Норильска. В 16.00 норильчан ждёт выступление группы «Uma2rman». Продолжит праздник концерт военного оркестра и ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота. На фото: День шахтера-2018 Фото Ирины Яринской

Просмотров:272 Празднование начнется в пятницу и продлится в выходные. В Талнахе 24 августа жителей и гостей ожидает больше десятка различных мероприятий. Основные события развернутся на площади Горняков. С 14.00 до 15.00 концертную программу представит военный оркестр Краснознамённого Северного флота. В это же время можно будет посетить интерактивные развлекательные площадки: «Молодёжная», «Творческая», «Игровая», «Музейная», фотосалон «Северный колорит», шахматные турниры и этническую площадку Ассоциации коренных народов севера.В 15.30 горожане станут свидетелями торжественной церемонии открытия скульптуры «Горняк». С приветственным словом выступит автор проекта - московский архитектор Андрей Шипунов. В церемонии примут участие творческий дуэт «Чёрное золото» и театр юного актёра «Зазеркалье» Талнахской детской школы искусств.На главной сценической площадке Талнаха с 15.50 выступят российская музыкальная группа «Uma2rman» и ансамбль песни и пляски Краснознамённого Северного флота.На стадионе «Солнышко» в 12.00 стартует турнир по мини-футболу, пройдут соревнования по волейболу и стритболу, а также увлекательные «Весёлые старты» для детей и их родителей.В Талнахском филиале Музея Норильска пройдёт День открытых дверей. Познакомиться с постоянными и временными экспозициями можно с 13.00 до 17.00. Специально к празднику сотрудники разработали тематическую квест-игру «Я – житель рудной столицы». В 14.00, 15.00 и 16.30 запланированы традиционные обзорные автобусные экскурсии по району Талнах. Отправление автобуса - от здания Талнахского территориального управления, ул. Диксона, 10.С 14.00 до 17.30 на улице Спортивной состоится «Парад-авто». Здесь разместится выставка производственной техники и мототехники от мотообъединения «Русские мотоциклисты» и Всероссийского мотоклуба «Ночные волки».В Центральном районе праздничные мероприятия пройдут 25 августа на Комсомольской площади. В 14.30 начнут концертную программу творческие коллективы Большого Норильска. В 16.00 норильчан ждёт выступление группы «Uma2rman». Продолжит праздник концерт военного оркестра и ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота.На фото: День шахтера-2018Фото Ирины Яринской