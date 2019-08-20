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20 августа 2019, 15:22



Ежегодная промывка магистральных сетей ТВС начнется уже в этот четверг, первым без горячей воды останется Кайеркан.

Главный энергетик Норильска Анатолий Береговских отметил, что подача горячей воды возобновится, как только специалисты увидят, что её качество соответствует стандартам. То есть, возможно, принять горячую ванну норильчанам удастся раньше 30 августа. Что касается отопления, оно вернётся в квартиры горожан, как только столбик термометра опустится ниже отметки плюс 8 градусов и продержится на этом уровне в течение пяти суток. Дата в календаре на запуск отопления не влияет. Фото oildex.com

Просмотров:280 Управляющие и ресурсоснабжающие компании Норильска готовятся к промывке магистральных водопроводных сетей. Дольше всех без горячей воды будут оставаться жители Кайеркана. Это связано с тем, что подача горячей воды и отопления в этот район идет с ТЭЦ-3, расположенной в районе Надеждинского завода, то есть протяженность сетей здесь самая большая, порядка 10 километров. Таким образом, в Кайеркане промывка и гидравлические испытания начнутся с 22 августа. Центральный район, Талнах и Оганер мыться из ковшика и чайника будут с 26 августа.Главный энергетик Норильска Анатолий Береговских отметил, что подача горячей воды возобновится, как только специалисты увидят, что её качество соответствует стандартам. То есть, возможно, принять горячую ванну норильчанам удастся раньше 30 августа.Что касается отопления, оно вернётся в квартиры горожан, как только столбик термометра опустится ниже отметки плюс 8 градусов и продержится на этом уровне в течение пяти суток. Дата в календаре на запуск отопления не влияет.Фото oildex.com