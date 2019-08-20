Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40435

20 августа 2019, 15:22



От Красных Камней до плато Путорана. На озере Лама команда и партнеры проекта «Территория: Красные Камни» провели первую встречу.

«Мы использовали такую форму работы, потому что она больше всего подходит для организации деятельности команды на природе. Сразу видно, кто способен ради идеи идти до конца», – говорит руководитель проекта «Территория: Красные Камни» Полина Киселёва. В выездном мероприятии приняли участие представители городской администрации, бизнеса, бюджетных и общественных организаций. Цель встречи – совместная разработка путей развития туризма на территории. На все три дня для участников была запланирована очень плотная программа: установка палаточного городка, треккинговый маршрут с остановками у водопадов, спортивная рыбалка, баня, восхождение на гору Фестивальную, посещение озера Капчуг, а также деловые игры и мозговой штурм по планированию дальнейшей деятельности команды. «С такой командой можно не только на Ламу, но и на Северный полюс», – шутит руководитель организации «Волонтеры-медики» Анастасия Савичева. «Благодаря проекту мы в этом году внедрили туристский поход ГТО. Готовы не останавливаться на достигнутом, изучать новые маршруты, быть в теме. Впрочем, я уверена, что наш руководитель команды не даст возможности остаться в стороне», – отмечает специалист центра тестирования ГТО Татьяна Носач. Выездная встреча была организована Союзом промышленников и предпринимателей Заполярья Красноярского края в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Фото Владимира Макушкина из архива ЗП

Просмотров:151 В минувшие выходные на озере Лама состоялась выездная встреча команды и партнеров проекта «Территория: Красные Камни», которая была организована в формате team building, что в переводе означает командообразование, то есть работа, направленная на повышение эффективности команды. Термин заимствован из мира спорта 70-х годов прошлого века.«Мы использовали такую форму работы, потому что она больше всего подходит для организации деятельности команды на природе. Сразу видно, кто способен ради идеи идти до конца», – говорит руководитель проекта «Территория: Красные Камни» Полина Киселёва.В выездном мероприятии приняли участие представители городской администрации, бизнеса, бюджетных и общественных организаций. Цель встречи – совместная разработка путей развития туризма на территории.На все три дня для участников была запланирована очень плотная программа: установка палаточного городка, треккинговый маршрут с остановками у водопадов, спортивная рыбалка, баня, восхождение на гору Фестивальную, посещение озера Капчуг, а также деловые игры и мозговой штурм по планированию дальнейшей деятельности команды.«С такой командой можно не только на Ламу, но и на Северный полюс», – шутит руководитель организации «Волонтеры-медики» Анастасия Савичева.«Благодаря проекту мы в этом году внедрили туристский поход ГТО. Готовы не останавливаться на достигнутом, изучать новые маршруты, быть в теме. Впрочем, я уверена, что наш руководитель команды не даст возможности остаться в стороне», – отмечает специалист центра тестирования ГТО Татьяна Носач.Выездная встреча была организована Союзом промышленников и предпринимателей Заполярья Красноярского края в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».Фото Владимира Макушкина из архива ЗП