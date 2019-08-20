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20 августа 2019, 15:23

Ежемесячную денежную выплату будут получать с 1 января 2020 года нуждающиеся семьи, в которых родился третий или последующий ребенок.


По поручению губернатора края Александра Усса министерством социальной политики разработан порядок предоставления выплаты пособий многодетным семьям. С января 2020 года семьи жителей Красноярского края с невысоким доходом, в которых родился третий или последующий ребенок, будут получать ежемесячную дополнительную денежную выплату.
Ежемесячная выплата будет равна величине прожиточного минимума для детей на территории региона. На сегодняшний день это 12 424 рублей для центральных и южных территорий края, для Норильска эта сумма составляет 17 584 рубля. Добавим, что получать пособие на ребенка родители будут до 3 лет. При этом малыш обязательно должен быть зарегистрирован на территории в органах ЗАГС Красноярского края.
Добавим, что сейчас из бюджета Красноярского края многодетным семьям предоставляются следующие выплаты: краевой материнский капитал, ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 1,5 до 3-х лет при условии непредоставления места в детском саду, единовременное пособие при рождении в семье двух и более детей, субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг.
Фото mama-love.ru
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