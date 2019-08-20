Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40437

20 августа 2019, 15:58



Деньги или льгота – у федеральных льготников есть полтора месяца, чтобы определиться с формой получения набора социальных услуг.

Стоимость набора социальных услуг составляет 1121,42 рубля в месяц и включает в себя лекарственное обеспечение по рецептам врачей (лекарственные препараты, медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов) – 863,75 рубля; путевки на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний, что в денежном эквиваленте составляет 133,62 рубля; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124,05 рубля. Граждане, имеющие право на НСУ, могут полностью или частично отказаться от услуг в пользу денежного эквивалента. Поскольку большинство федеральных льготников – это инвалиды и маломобильные граждане, то возможность подать заявление через интернет-сервисы, не посещая клиентские службы ПФР или офисы МФЦ, является самой простой и оптимальной формой подачи заявления. Заявления о выборе способа получения НСУ, принятые до 1 октября этого года, начнут действовать только с 1 января следующего года. Тем льготникам, которые не хотят менять уже установленный индивидуальный порядок получения услуг, никаких заявлений подавать не нужно, всё будет продлено в том же режиме автоматически. Напомним, в состав федеральных льготников включены ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и инвалидов ВОВ, чернобыльцы и инвалиды.

Просмотров:154 Для того чтобы выбрать форму получения услуг - льготу или её денежный эквивалент - гражданам нужно до 1 октября обратиться с заявлением в клиентскую службу управления Пенсионного фонда, ближайший многофункциональный центр или подать электронное заявление через личный кабинет на сайте ПФР и на едином портале государственных услуг.Стоимость набора социальных услуг составляет 1121,42 рубля в месяц и включает в себя лекарственное обеспечение по рецептам врачей (лекарственные препараты, медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов) – 863,75 рубля; путевки на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний, что в денежном эквиваленте составляет 133,62 рубля; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124,05 рубля.Граждане, имеющие право на НСУ, могут полностью или частично отказаться от услуг в пользу денежного эквивалента.Поскольку большинство федеральных льготников – это инвалиды и маломобильные граждане, то возможность подать заявление через интернет-сервисы, не посещая клиентские службы ПФР или офисы МФЦ, является самой простой и оптимальной формой подачи заявления.Заявления о выборе способа получения НСУ, принятые до 1 октября этого года, начнут действовать только с 1 января следующего года.Тем льготникам, которые не хотят менять уже установленный индивидуальный порядок получения услуг, никаких заявлений подавать не нужно, всё будет продлено в том же режиме автоматически.Напомним, в состав федеральных льготников включены ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и инвалидов ВОВ, чернобыльцы и инвалиды.