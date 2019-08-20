Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/40437
20 августа 2019, 15:58

Деньги или льгота – у федеральных льготников есть полтора месяца, чтобы определиться с формой получения набора социальных услуг.


Для того чтобы выбрать форму получения услуг - льготу или её денежный эквивалент - гражданам нужно до 1 октября обратиться с заявлением в клиентскую службу управления Пенсионного фонда, ближайший многофункциональный центр или подать электронное заявление через личный кабинет на сайте ПФР и на едином портале государственных услуг.
Стоимость набора социальных услуг составляет 1121,42 рубля в месяц и включает в себя лекарственное обеспечение по рецептам врачей (лекарственные препараты, медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов) – 863,75 рубля; путевки на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний, что в денежном эквиваленте составляет 133,62 рубля; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124,05 рубля.
Граждане, имеющие право на НСУ, могут полностью или частично отказаться от услуг в пользу денежного эквивалента.
Поскольку большинство федеральных льготников – это инвалиды и маломобильные граждане, то возможность подать заявление через интернет-сервисы, не посещая клиентские службы ПФР или офисы МФЦ, является самой простой и оптимальной формой подачи заявления.
Заявления о выборе способа получения НСУ, принятые до 1 октября этого года, начнут действовать только с 1 января следующего года.
Тем льготникам, которые не хотят менять уже установленный индивидуальный порядок получения услуг, никаких заявлений подавать не нужно, всё будет продлено в том же режиме автоматически.
Напомним, в состав федеральных льготников включены ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и инвалидов ВОВ, чернобыльцы и инвалиды.

Просмотров:154
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 20 августа 2019 
18:45   Строительно-монтажные работы на лыжной базе «Оль-Гуль» будут завершены к концу сентября и заметно преобразят холл спортивного сооружения. 18:42   Дрифтовавшего в центре города норильчанина оштрафовали.
17:22   Китайские зоопарки предложили за красноярского белого медведя панду. 17:19   Ни марокканских мандаринов, ни голландских тюльпанов – без фитосанитарного сертификата теперь из-за границы нельзя ввозить в Россию ни цветы, ни овощи, ни фрукты.
16:54   Дожди потушили значительную часть лесных пожаров в Восточной Сибири, на юге Красноярья осталось всего 10 зон возгорания. 15:58   Открыта регистрация на конкурс «Молодой предприниматель России».
15:58   Деньги или льгота – у федеральных льготников есть полтора месяца, чтобы определиться с формой получения набора социальных услуг. 15:23   Ежемесячную денежную выплату будут получать с 1 января 2020 года нуждающиеся семьи, в которых родился третий или последующий ребенок.
15:22   От Красных Камней до плато Путорана. На озере Лама команда и партнеры проекта «Территория: Красные Камни» провели первую встречу. 15:22   Ежегодная промывка магистральных сетей ТВС начнется уже в этот четверг, первым без горячей воды останется Кайеркан.
13:43   В выходные Норильск с размахом отметит День шахтёра. 12:27   Комплексный подход в благоустройстве – залог комфорта жителей. В Талнахе ремонт в этом году проводится на большинстве жилых домов, благоустраиваются дворы, устанавливаются детские игровые комплексы.
10:39   В крае стартует проект «Билет в будущее» для профориентации школьников.

 19 августа 2019 
19:26   Закончена реставрация двух мозаик советского времени – «Металлурги» и «Строители» - на торцах домов 43а и 47а по улице Комсомольской. 18:26   В Норильске пройдут концерты военного оркестра и ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота.
18:16   Стартовал фотоконкурс «Ягодный сезон - 2019» для профессионалов и любителей от 14 лет. 17:43   Горячая телефонная линия по вопросам банкротства физических лиц состоятся завтра, 20 августа, с 14.00 до 15.00.
17:22   В Норильске продолжается ремонт дорог и дворов. И если первые заасфальтированы уже на 90% от плана, то вторые – только на 20%. 16:49   Сегодня ранним утром на автодороге Норильск - Талнах произошло ДТП со смертельным исходом.
16:42   Норильчане оценили свой город как шумный: в рейтинге городов России мы на 158 месте из 200. 16:10   Тактические учения на Таймыре продолжатся на следующей неделе, позади - высадка морского десанта Северного флота на берегу Енисея.
15:04   В Дудинке на военные корабли продолжаются экскурсии. 14:44   Завтра начнутся игры плей-офф чемпионата города по футболу.
14:16   Поддельное материнство: в Красноярске две женщины незаконно получали материнский капитал и другие выплаты на несуществующих детей. 14:01   Мусорная реформа продолжается: в ЗС решают, как актуализировать территориальную схему обращения с отходами.
12:54   Охота запрещена: дикий северный олень как вид находится под угрозой. За два года его популяция сократилась в несколько раз и достигла критической цифры. 12:43   Норильские полицейские пресекли почтовый канал сбыта наркотиков.

 16 августа 2019 
17:25   Сегодня во Дворце культуры компании были подведены итоги 49-го трудового сезона ТОШ. Лето-2019 для старшеклассников прошло плодотворно. 16:48   Вчера в Енисей выпустили больше 10 тысяч мальков хариуса. Сегодня на очереди партия в десять раз больше.
16:39   Тем, кто собрался отдыхать на воде, следует быть осторожнее. 14:14   «Норникель» и Главгосэкспертиза России договорились о совместной работе.
14:08   Прибывшие в Дудинку североморцы вскоре сразятся на ледовой арене против норильчан и дудинцев. 14:07   23 августа кинокомплекс «Родина» приглашает горожан на единственный показ фильма «Апокалипсис сегодня».
13:57   Общественный совет предостерёг ветеранов от мошенников. 13:41   За прошедшие сутки в крае ликвидировано 34 лесных пожара.
13:41   30 августа родители всей страны смогут задать вопросы об учёбе своих детей министру просвещения РФ. 12:51   В этом году диспансеризацию по плану медучреждений города должны пройти 18 784 жителя. Пока первый этап прошли 9689 горожан, второй – 2747.
12:49   19 августа единственный теперь в Норильске телеканал «Северный город» выйдет к зрителям на новой, 39-й кнопке в кабельных сетях «Норком» и МТС. 10:53   Специалисты рассказали о влиянии лесных пожаров на популяции животных в крае.
10:46   На прошлой неделе состоялась деловая поездка на плато Путорана представителей курортного комплекса «Роза Хутор». 10:12   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию.

 15 августа 2019 
17:16   Попался в соцсети. Автоинспекторы на основании видеозаписи нашли нарушителя. 16:01   Сети вон! Опергруппы "Заповедников Таймыра" находят нарушения.
15:38   В кинотеатре «Родина» открылась выставка детских рисунков "Папа, мама, я - туристская семья!". 14:48   Стать волонтёром может каждый. В Красноярском крае формируется движение «Волонтёры культуры».
14:11   Полицейские устанавливают личность подростка, который, вероятно, повредил автомобили, стоявшие во дворе Павлова, 20б. 14:09   Определены сроки промывки теплосетей в районах Большого Норильска. В этом году работа начнётся чуть позже прошлогодних сроков.
14:01   После двух лет ремонта заказчику сдан в эксплуатацию Пушкинский сквер. 13:44   В Норильске открылся офис страховой компании «РЕСО-гарантия».
13:33   «Норникель» и руководство Мурманской области обсудили реализацию проектов государственно-частного партнёрства.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх