Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40438

20 августа 2019, 15:58



Открыта регистрация на конкурс «Молодой предприниматель России».

Конкурс направлен на содействие развитию молодежного предпринимательства. Задача состоит в том, чтобы выявлять и тиражировать успешные практики развития молодежного предпринимательства. Бороться за победу предприниматели будут в восьми номинациях: интернет-предпринимательство, сельскохозяйственное предпринимательство, франчайзинг, социальное предпринимательство, производство, инновационное предпринимательство, торговля, сфера услуг. Жюри будет оценивать эффективность проектов, количественные финансовые показатели, конкурентоспособность, инновационный подход и не только. В каждой номинации будут определены три самых лучших и инициативных предпринимателя, которые получат ценные призы от организаторов и партнеров конкурса. Также проекты и предприниматели будут отмечены спецноминациями. Конкурс проводится с 1 августа по 1 ноября 2019 года на всей территории России. Участие могут принять молодые люди от 14 до 30 лет, имеющие постоянное место жительства и ведущие предпринимательскую деятельность на территории России. Для участия необходимо пройти регистрацию в АИС «Молодежь России», подать заявку через личный кабинет, прикрепить ссылку на видеопрезентацию своей предпринимательской практики длительностью от двух с половиной до четырех с половиной минут. Видеопрезентация должна наиболее полно раскрывать вашу предпринимательскую практику. Организаторами являются Федеральное агентство по делам молодежи и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр содействия молодежному предпринимательству».

Просмотров:142 Об этом сообщает сайт Федерального агентства по делам молодежи. До 1 октября 2019 года у молодых предпринимателей есть возможность подать заявку на участие во всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России», финал которого состоится в ноябре в Казани.Конкурс направлен на содействие развитию молодежного предпринимательства. Задача состоит в том, чтобы выявлять и тиражировать успешные практики развития молодежного предпринимательства.Бороться за победу предприниматели будут в восьми номинациях: интернет-предпринимательство, сельскохозяйственное предпринимательство, франчайзинг, социальное предпринимательство, производство, инновационное предпринимательство, торговля, сфера услуг.Жюри будет оценивать эффективность проектов, количественные финансовые показатели, конкурентоспособность, инновационный подход и не только. В каждой номинации будут определены три самых лучших и инициативных предпринимателя, которые получат ценные призы от организаторов и партнеров конкурса. Также проекты и предприниматели будут отмечены спецноминациями.Конкурс проводится с 1 августа по 1 ноября 2019 года на всей территории России. Участие могут принять молодые люди от 14 до 30 лет, имеющие постоянное место жительства и ведущие предпринимательскую деятельность на территории России.Для участия необходимо пройти регистрацию в АИС «Молодежь России», подать заявку через личный кабинет, прикрепить ссылку на видеопрезентацию своей предпринимательской практики длительностью от двух с половиной до четырех с половиной минут. Видеопрезентация должна наиболее полно раскрывать вашу предпринимательскую практику.Организаторами являются Федеральное агентство по делам молодежи и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр содействия молодежному предпринимательству».