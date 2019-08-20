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20 августа 2019, 16:54



Дожди потушили значительную часть лесных пожаров в Восточной Сибири, на юге Красноярья осталось всего 10 зон возгорания.

Всего, по данным Авиалесоохраны Рослесхоза, в так называемых зонах контроля сейчас активны 120 лесных пожаров на площади 1 млн 146 тысяч 708 гектаров, а всего сутки назад действовало 146 таких пожаров на площади более 1 млн 186 тысяч гектаров. Специалисты связывают это с начавшимися в Восточной Сибири дождями. В результате резко упало количество очагов и площади пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. В Якутии ситуация продолжает оставаться сложной. На утро вторника в Красноярском крае осталось всего 10 пожаров на площади более 220 тысяч гектаров, а в Иркутской области и вовсе три очага на площади чуть более 100 тысяч гектаров. Также пожары в зонах контроля действуют в Бурятии и Забайкальском крае. Единичные пожары зарегистрированы на Чукотке, Камчатке и в Амурской области. В тушении огня задействованы почти 1800 человек, 126 единиц наземной техники и 24 воздушных судна. Ещё 41 воздушное судно ведёт мониторинг лесопожарной обстановки.

Просмотров:137 К сегодняшнему утру в стране значительно сократились количество и площади лесных пожаров, сообщает baikal24.ru. За сутки площадь таких очагов уменьшилась на 40 тысяч гектаров.Всего, по данным Авиалесоохраны Рослесхоза, в так называемых зонах контроля сейчас активны 120 лесных пожаров на площади 1 млн 146 тысяч 708 гектаров, а всего сутки назад действовало 146 таких пожаров на площади более 1 млн 186 тысяч гектаров. Специалисты связывают это с начавшимися в Восточной Сибири дождями. В результате резко упало количество очагов и площади пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. В Якутии ситуация продолжает оставаться сложной.На утро вторника в Красноярском крае осталось всего 10 пожаров на площади более 220 тысяч гектаров, а в Иркутской области и вовсе три очага на площади чуть более 100 тысяч гектаров. Также пожары в зонах контроля действуют в Бурятии и Забайкальском крае. Единичные пожары зарегистрированы на Чукотке, Камчатке и в Амурской области.В тушении огня задействованы почти 1800 человек, 126 единиц наземной техники и 24 воздушных судна. Ещё 41 воздушное судно ведёт мониторинг лесопожарной обстановки.