Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40440

20 августа 2019, 17:19



Ни марокканских мандаринов, ни голландских тюльпанов – без фитосанитарного сертификата теперь из-за границы нельзя ввозить в Россию ни цветы, ни овощи, ни фрукты.

В багаже и ручной клади разрешён ввоз не более 5 кг фруктов и овощей, а также трёх букетов цветов, каждый из которых насчитывает не более 15 цветков. В перечне ограничений указаны орехи, овощи, бобовые, а также рождественские ёлки и ветки других хвойных деревьев. Для того чтобы ввезти в Россию больше 5 кг этих продуктов, владелец должен представить на таможне фитосанитарный сертификат — документ, подтверждающий происхождение товара и его безопасность. Если его не будет, фрукты и овощи уничтожат за счёт собственника. Раньше оформлять фитосанитарные сертификаты при провозе физическими лицами в багаже и ручной клади овощей и фруктов не требовалось. Исключение составлял только посадочный или семенной материал, а также картофель. Новые правила распространяются на все виды транспорта. Исполнять их придётся не только пассажирам, но и членам экипажей судов, самолётов и вагонов-ресторанов, пересекающих границу Евразийского экономического союза.

Просмотров:134 С 19 августа в России начали действовать новые правила ввоза фруктов, овощей и цветов, сообщает ТАСС.В багаже и ручной клади разрешён ввоз не более 5 кг фруктов и овощей, а также трёх букетов цветов, каждый из которых насчитывает не более 15 цветков. В перечне ограничений указаны орехи, овощи, бобовые, а также рождественские ёлки и ветки других хвойных деревьев.Для того чтобы ввезти в Россию больше 5 кг этих продуктов, владелец должен представить на таможне фитосанитарный сертификат — документ, подтверждающий происхождение товара и его безопасность. Если его не будет, фрукты и овощи уничтожат за счёт собственника.Раньше оформлять фитосанитарные сертификаты при провозе физическими лицами в багаже и ручной клади овощей и фруктов не требовалось. Исключение составлял только посадочный или семенной материал, а также картофель.Новые правила распространяются на все виды транспорта. Исполнять их придётся не только пассажирам, но и членам экипажей судов, самолётов и вагонов-ресторанов, пересекающих границу Евразийского экономического союза.