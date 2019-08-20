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20 августа 2019, 17:22



Китайские зоопарки предложили за красноярского белого медведя панду.

«Очень просят китайцы, вплоть до того, что они готовы были передать право аренды панд в обмен на белых медведей. Не забыв при этом попросить свой традиционный миллион долларов в год. Правда, у нас таких средств нет, мы такими вещами заниматься не будем», — цитирует Горбаня «Енисей». Напомним, сейчас в «Роевом ручье» содержится четыре белых медведя — это самец Феликс, самки Урсула, Аврора и норильская медведица, ещё не получившая имени. Вчетвером они вряд ли уживутся в одном вольере. До нового года руководству предстоит решить, кто из животных останется в «Роевом ручье», а с кем придется расстаться. На фото - безымянная норильская медведица Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:133 Зоопарки Китая предложили обменять белого медведя из парка флоры и фауны «Роев ручей» на панду. Об этом рассказал директор красноярского зоопарка Андрей Горбань в интервью телеканалу «Енисей».«Очень просят китайцы, вплоть до того, что они готовы были передать право аренды панд в обмен на белых медведей. Не забыв при этом попросить свой традиционный миллион долларов в год. Правда, у нас таких средств нет, мы такими вещами заниматься не будем», — цитирует Горбаня «Енисей».Напомним, сейчас в «Роевом ручье» содержится четыре белых медведя — это самец Феликс, самки Урсула, Аврора и норильская медведица, ещё не получившая имени. Вчетвером они вряд ли уживутся в одном вольере. До нового года руководству предстоит решить, кто из животных останется в «Роевом ручье», а с кем придется расстаться.На фото - безымянная норильская медведицаФото Дениса Кожевникова