Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40442

20 августа 2019, 18:42



Дрифтовавшего в центре города норильчанина оштрафовали.

Как рассказали в ГИБДД, запись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлён момент нарушения ПДД, был опубликован в социальных сетях. Именно по видео нашли водителя чёрного BMW. Любителем подрифтовать оказался 24-летний местный житель. Дорожные инспекторы выписали ему штраф сразу по двум статьям: 12.13 КоАП РФ «Нарушение правил проезда перекрёстков» и 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги». Скриншот с видео vk.com/gibdd24

Просмотров:127 В Норильске наказали молодого водителя, который устроил дрифт на Ленинском проспекте, на кольце у здания управления «Норникеля».Как рассказали в ГИБДД, запись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлён момент нарушения ПДД, был опубликован в социальных сетях. Именно по видео нашли водителя чёрного BMW.Любителем подрифтовать оказался 24-летний местный житель. Дорожные инспекторы выписали ему штраф сразу по двум статьям: 12.13 КоАП РФ «Нарушение правил проезда перекрёстков» и 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги».Скриншот с видео vk.com/gibdd24