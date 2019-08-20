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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:45 Строительно-монтажные работы на лыжной базе «Оль-Гуль» будут завершены к концу сентября и заметно преобразят холл спортивного сооружения.
18:42 Дрифтовавшего в центре города норильчанина оштрафовали.
17:22 Китайские зоопарки предложили за красноярского белого медведя панду.
17:19 Ни марокканских мандаринов, ни голландских тюльпанов – без фитосанитарного сертификата теперь из-за границы нельзя ввозить в Россию ни цветы, ни овощи, ни фрукты.
16:54 Дожди потушили значительную часть лесных пожаров в Восточной Сибири, на юге Красноярья осталось всего 10 зон возгорания.
15:58 Открыта регистрация на конкурс «Молодой предприниматель России».
15:58 Деньги или льгота – у федеральных льготников есть полтора месяца, чтобы определиться с формой получения набора социальных услуг.
15:23 Ежемесячную денежную выплату будут получать с 1 января 2020 года нуждающиеся семьи, в которых родился третий или последующий ребенок.
15:22 От Красных Камней до плато Путорана. На озере Лама команда и партнеры проекта «Территория: Красные Камни» провели первую встречу.
15:22 Ежегодная промывка магистральных сетей ТВС начнется уже в этот четверг, первым без горячей воды останется Кайеркан.
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