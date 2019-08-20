Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40443

20 августа 2019, 18:45



Строительно-монтажные работы на лыжной базе «Оль-Гуль» будут завершены к концу сентября и заметно преобразят холл спортивного сооружения.

Сейчас здесь меняют электропроводку, и это приоритетная и самая затратная работа в строительной смете, поскольку капитальный ремонт электрооборудования и проводки не выполнялся на базе более 40 лет - с момента ввода её в эксплуатацию в 1977 году. Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства, рассказал, что плановые ремонтные работы в помещениях лыжной базы «Оль-Гуль» выполняются в рамках муниципальной программы поддержания действующих и сохранности существующих объектов. «Замена проводки ведётся по предписанию государственного пожнадзора, – пояснил Дмитрий Самородов. - Раньше здесь были старые алюминиевые электросети. Сейчас подрядчики выполняют замену старых алюминиевых проводниковых сетей на медь. Это социально значимый объект, и немало норильчан здесь проводят своё время: зимой катаются на лыжах, а летом, весной, осенью гуляют по территории. И именно поэтому было необходимо привести объект в соответствие с пожарными требованиями. Также на лыжной базе ведутся общестроительные работы». Работы выполняет подрядная организация «Санор». Сумма контракта - 14 миллионов 500 тысяч рублей. Срок завершения работ 30 сентября 2019 года. Компания опытная, отмечает Самородов, работает в Норильске уже не первый год. Преображение холла лыжной базы трудно будет не заметить: здесь смонтируют декоративный потолок – грильято. Этот потолок представляет собой решётчатую конструкцию, которая закроет всё потолочное пространство и будет выглядеть современно и красиво. После монтажа в него вмонтируют светодиодные светильники. Потолки грильято отвечают требованиям пожаробезопасности, обеспечивают хорошую вентиляцию и считаются надёжными и долговечными. Изменят свой внешний вид и колонны в холле. Они будут облицованы декоративной керамической плиткой, которая дополнит общий дизайн помещения. Стены по периметру холла также преобразятся. Цветовая гамма обновлённого холла будет выдержана в тёплых бежевых тонах. По завершении ремонтных работ должен получиться красивый и практичный зал. Помимо этого, в планах - ремонт туалетов, появятся кабинки для маломобильных групп населения, установят новый санфаянс, заменят раковины и декоративные перегородки. Вячеслав Жилкин, генеральный директор «Санора», говорит, что на сегодня уже выполнен стопроцентный демонтаж старых поверхностей и монтаж около 70-80 процентов проводниковой сети. Электромонтажные работы планируется закончить к началу сентября. В сентябре подрядная организация займётся чистовой отделкой помещения, полностью работы на объекте будут завершены к 30 сентября. «Когда мы зашли на «Оль-Гуль» состояние объекта было плачевное – объясняет Вячеслав Жилкин. – Это не удивительно: ведь столько лет база не ремонтировалась. Большинство материалов износилось и начало разрушаться, коррозия коснулась и полупроводниковой сети, а щитовое оборудование устарело на много лет. Новая проводка пожаробезопасна и рассчитана на более длительный срок эксплуатации. Я думаю, что лет на 50 её хватит. Добавлю, что новая проводка выдержит и более высокие нагрузки электросетей». «В прошлые годы на «Оль-Гуле» были смонтированы очистные сооружения, выполнена реконструкция вспомогательного двухэтажного здания на ростверке. Работы на территории ведутся постоянно, и я думаю, что год от года лыжная база будет становиться лучше и удобнее для людей», – резюмировал Дмитрий Самородов. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:128 Лыжная база представляет собой двухэтажное здание 1977 года постройки. На первом и втором этажах разместились вестибюль, шесть раздевалок, гардероб, лыжехранилище, тренажёрный зал, семь кабинетов. Общая площадь базы - 2,5 тысячи квадратных метров.Сейчас здесь меняют электропроводку, и это приоритетная и самая затратная работа в строительной смете, поскольку капитальный ремонт электрооборудования и проводки не выполнялся на базе более 40 лет - с момента ввода её в эксплуатацию в 1977 году.Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства, рассказал, что плановые ремонтные работы в помещениях лыжной базы «Оль-Гуль» выполняются в рамках муниципальной программы поддержания действующих и сохранности существующих объектов.«Замена проводки ведётся по предписанию государственного пожнадзора, – пояснил Дмитрий Самородов. - Раньше здесь были старые алюминиевые электросети. Сейчас подрядчики выполняют замену старых алюминиевых проводниковых сетей на медь. Это социально значимый объект, и немало норильчан здесь проводят своё время: зимой катаются на лыжах, а летом, весной, осенью гуляют по территории. И именно поэтому было необходимо привести объект в соответствие с пожарными требованиями. Также на лыжной базе ведутся общестроительные работы».Работы выполняет подрядная организация «Санор». Сумма контракта - 14 миллионов 500 тысяч рублей. Срок завершения работ 30 сентября 2019 года. Компания опытная, отмечает Самородов, работает в Норильске уже не первый год.Преображение холла лыжной базы трудно будет не заметить: здесь смонтируют декоративный потолок – грильято. Этот потолок представляет собой решётчатую конструкцию, которая закроет всё потолочное пространство и будет выглядеть современно и красиво. После монтажа в него вмонтируют светодиодные светильники. Потолки грильято отвечают требованиям пожаробезопасности, обеспечивают хорошую вентиляцию и считаются надёжными и долговечными. Изменят свой внешний вид и колонны в холле. Они будут облицованы декоративной керамической плиткой, которая дополнит общий дизайн помещения. Стены по периметру холла также преобразятся. Цветовая гамма обновлённого холла будет выдержана в тёплых бежевых тонах. По завершении ремонтных работ должен получиться красивый и практичный зал.Помимо этого, в планах - ремонт туалетов, появятся кабинки для маломобильных групп населения, установят новый санфаянс, заменят раковины и декоративные перегородки.Вячеслав Жилкин, генеральный директор «Санора», говорит, что на сегодня уже выполнен стопроцентный демонтаж старых поверхностей и монтаж около 70-80 процентов проводниковой сети. Электромонтажные работы планируется закончить к началу сентября. В сентябре подрядная организация займётся чистовой отделкой помещения, полностью работы на объекте будут завершены к 30 сентября.«Когда мы зашли на «Оль-Гуль» состояние объекта было плачевное – объясняет Вячеслав Жилкин. – Это не удивительно: ведь столько лет база не ремонтировалась. Большинство материалов износилось и начало разрушаться, коррозия коснулась и полупроводниковой сети, а щитовое оборудование устарело на много лет. Новая проводка пожаробезопасна и рассчитана на более длительный срок эксплуатации. Я думаю, что лет на 50 её хватит. Добавлю, что новая проводка выдержит и более высокие нагрузки электросетей».«В прошлые годы на «Оль-Гуле» были смонтированы очистные сооружения, выполнена реконструкция вспомогательного двухэтажного здания на ростверке. Работы на территории ведутся постоянно, и я думаю, что год от года лыжная база будет становиться лучше и удобнее для людей», – резюмировал Дмитрий Самородов.Фото Владимира Макушкина