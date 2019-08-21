Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40444

21 августа 2019, 10:47



Расклейщиков объявлений в неположенных местах ожидают автодозвон, предупреждение и административный штраф.

Именно так решили бороться с расклейщиками-вандалами. Следы их предпринимательской деятельности можно увидеть на остановочных павильонах, фасадах домов, дверях учреждений. Между тем для любителей уличной рекламы и оповещений в городе и районах устанавливаются специальные доски объявлений, на которые можно клеить, лепить и цеплять листки с любой информацией о купле/продаже, сдаче, розыске. Причём без ущерба для собственного кошелька. «Сотрудники управления городского хозяйства регулярно совершают прогулки по городу и фотографируют несанкционированные объявления, – сообщает Владимир Царёв, начальник отдела оперативного контроля УГХ. – Телефон, указанный в объявлении, заносится в специальную программу автодозвона, и на этот номер с определённой периодичностью совершаются звонки. В сообщении автоинформатора нарушителю говорится о том, что он нарушил правила благоустройства, и в связи с этим ему необходимо обратиться в управление городского хозяйства. В управлении гражданину рекомендуется снять расклеенные объявления. Как только он это сделает, его телефон снимается с автодозвона. Добавлю, что, пока работает автодозвон, расклейщику никто не может дозвониться. Если объявления не снимаются, то нарушителя вызывают на административную комиссию, где составляется протокол и выносится решение о размере административного штрафа». По закону Красноярского края «Об административных правонарушениях» размер штрафа для физических лиц колеблется от одной до четырёх тысяч. И это только за одно наклеенное вне специальной доски объявление. Должностным лицам придётся заплатить от десяти тысяч до 20 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 30 тысяч до ста тысяч рублей. Так, с конца июля по сегодняшний день в автодозвоне стоит 61 номер, 37 человек пришли в управление городского хозяйства. Специалисты говорят, что мера действенная и позволит сберечь муниципальное имущество от последствий нелегальной расклейки объявлений. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:235 Расклейщиков объявлений в неположенных местах ожидает автодозвон, предупреждение и административный штраф.Именно так решили бороться с расклейщиками-вандалами. Следы их предпринимательской деятельности можно увидеть на остановочных павильонах, фасадах домов, дверях учреждений. Между тем для любителей уличной рекламы и оповещений в городе и районах устанавливаются специальные доски объявлений, на которые можно клеить, лепить и цеплять листки с любой информацией о купле/продаже, сдаче, розыске. Причём без ущерба для собственного кошелька.«Сотрудники управления городского хозяйства регулярно совершают прогулки по городу и фотографируют несанкционированные объявления, – сообщает Владимир Царёв, начальник отдела оперативного контроля УГХ. – Телефон, указанный в объявлении, заносится в специальную программу автодозвона, и на этот номер с определённой периодичностью совершаются звонки. В сообщении автоинформатора нарушителю говорится о том, что он нарушил правила благоустройства, и в связи с этим ему необходимо обратиться в управление городского хозяйства. В управлении гражданину рекомендуется снять расклеенные объявления. Как только он это сделает, его телефон снимается с автодозвона. Добавлю, что, пока работает автодозвон, расклейщику никто не может дозвониться.Если объявления не снимаются, то нарушителя вызывают на административную комиссию, где составляется протокол и выносится решение о размере административного штрафа».По закону Красноярского края «Об административных правонарушениях» размер штрафа для физических лиц колеблется от одной до четырёх тысяч. И это только за одно наклеенное вне специальной доски объявление. Должностным лицам придётся заплатить от десяти тысяч до 20 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 30 тысяч до ста тысяч рублей.Так, с конца июля по сегодняшний день в автодозвоне стоит 61 номер, 37 человек пришли в управление городского хозяйства. Специалисты говорят, что мера действенная и позволит сберечь муниципальное имущество от последствий нелегальной расклейки объявлений.Фото Владимира Макушкина