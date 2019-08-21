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21 августа 2019, 12:59



«Большая игра» - в Молодёжном центре Кайеркана завтра состоится день настольных игр.

Игроков ждут с 12 до 17 часов в Молодёжном центре, Школьная,10.

Просмотров:181 Любишь проводить время за настольными играми, а компания так и не собралась? Открытое пространство «Фонтанка» ждёт на день настольных игр. «Мафия», «Активити», «Уно», «Монополия», шашки и шахматы уже скучают по игрокам. В перерыве можно будет перекусить печеньками с чаем.Игроков ждут с 12 до 17 часов в Молодёжном центре, Школьная,10.