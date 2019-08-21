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21 августа 2019, 13:18



Новый полигон промышленных отходов строит «Норникель» в районе «Надежды».

В настоящий момент смонтирована 81 опора линии освещения на участке в 1,7 км. Возведён железобетонный фундамент, смонтированы металлоконструкции на гараже-стоянке и здании локальных очистных сооружений. Завершены общестроительные работы на усреднительной ёмкости № 1 и устройство железобетонного дна усреднительной ёмкости № 2. С опережением ведутся работы по устройству ограждения промотвала – из 436 стоек установлено 275. Всего на строительстве задействовано до 60 единиц техники – самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, а также около 140 человек персонала. Значительная его часть работает на укладке изолирующего материала на поверхность промотвала. Главная задача такого технического решения – не дать фильтрующим, как их называют, водам попасть в грунт. Иными словами, осадки, выпадающие на промышленные отходы, могут смывать его технологическое загрязнение в почву, чему препятствует изоляционный слой промотвала. Проект комплекса сооружений разрабатывался специалистами красноярского профильного института. Для Норильска его создавали с учётом местной специфики, географического положения и особенности производства. Ещё до создания проекта сюда приезжали инженеры: брали пробы, снимали показания приборов на местности, чтобы создать проект и разработать техническую документацию для нового промышленного отвала. Сейчас строящийся комплекс производит впечатление хорошо продуманной цельной системы. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:201 Полигон расположен в 1,7 километра от трассы Норильск – Алыкель на территории хвостохранилища Надеждинского металлургического завода. На нём предусмотрены все необходимые сооружения для бесперебойной и безопасной эксплуатации. Это в общей сложности 27 крупных промышленных объекта, включая локальные очистные сооружения, места для обеззараживания и мойки автотранспорта, гараж для спецтехники, наблюдательные скважины, а также автодорогу и её освещение.В настоящий момент смонтирована 81 опора линии освещения на участке в 1,7 км. Возведён железобетонный фундамент, смонтированы металлоконструкции на гараже-стоянке и здании локальных очистных сооружений. Завершены общестроительные работы на усреднительной ёмкости № 1 и устройство железобетонного дна усреднительной ёмкости № 2. С опережением ведутся работы по устройству ограждения промотвала – из 436 стоек установлено 275.Всего на строительстве задействовано до 60 единиц техники – самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, а также около 140 человек персонала. Значительная его часть работает на укладке изолирующего материала на поверхность промотвала. Главная задача такого технического решения – не дать фильтрующим, как их называют, водам попасть в грунт. Иными словами, осадки, выпадающие на промышленные отходы, могут смывать его технологическое загрязнение в почву, чему препятствует изоляционный слой промотвала.Проект комплекса сооружений разрабатывался специалистами красноярского профильного института. Для Норильска его создавали с учётом местной специфики, географического положения и особенности производства. Ещё до создания проекта сюда приезжали инженеры: брали пробы, снимали показания приборов на местности, чтобы создать проект и разработать техническую документацию для нового промышленного отвала. Сейчас строящийся комплекс производит впечатление хорошо продуманной цельной системы.Фото Дениса Кожевникова