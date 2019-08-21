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21 августа 2019, 13:27



Совет директоров «Норникеля» рекомендовал дивиденды за I полугодие в размере 883,93 рубля на акцию.

Собрание акционеров, на котором могут утвердить дивиденды, назначено на 26 сентября, реестр на участие в нём закрывается 2 сентября. Реестр на получение дивидендов закрывается 7 октября. Общая сумма выплат может составить порядка 139,878 миллиарда рублей, или 2,1 миллиарда долларов.

Просмотров:245 Промежуточные дивиденды «Норникеля» по итогам первого полугодия 2018 года были определены в размере 776,02 рубля на обыкновенную акцию. Тем самым общий размер выплат составил 122,8 миллиарда рублей, или около 1,8 миллиарда долларов. Теперь выплаты могут быть увеличены на 14%.Собрание акционеров, на котором могут утвердить дивиденды, назначено на 26 сентября, реестр на участие в нём закрывается 2 сентября. Реестр на получение дивидендов закрывается 7 октября. Общая сумма выплат может составить порядка 139,878 миллиарда рублей, или 2,1 миллиарда долларов.