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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:18 В Красноярском крае начинается иммунизация против гриппа.
18:05 Раиса Кармазина проведёт в Норильске приём граждан.
17:40 Плюс два дома в Норильске: краевая комиссия скорректировала план капремонта многоквартирных домов в ряде городов региона.
17:00 Завтра Норильск отметит День государственного флага.
16:11 Догнали и задержали. Сотрудники ДПС поймали ночного нетрезвого гонщика, который решил поиграть с полицейскими в догонялки.
15:47 Пилот вертолёта, совершивший посадку в гаражном комплексе Кайеркана, оштрафован.
15:13 Спутниковые снимки помогут красноярским учёным узнать о проблемах восстановления лесов.
13:48 Памятник Николаю Урванцеву остался без очков. Какое-то время потребуется на замену окончательно выломанной оправы.
13:43 Безопасность всех школ Красноярского края проверят по поручению губернатора.
13:27 Совет директоров «Норникеля» рекомендовал дивиденды за I полугодие в размере 883,93 рубля на акцию.
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