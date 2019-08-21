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21 августа 2019, 13:43



Безопасность всех школ Красноярского края проверят по поручению губернатора.

В ходе очередного заседания краевой антитеррористической комиссии и оперативного штаба под председательством губернатора обсуждалась подготовка к учебному году. Глава региона подчеркнул, что «ведомствам нужно задействовать полный комплекс мер по обеспечению защищенности детей в преддверии учебного года». Во время заседания был заслушан доклад министра образования края Светланы Маковской. Она сообщила, что в наступающем учебном году в крае будет работать 1075 школ. В каждой из них разработаны инструкции по безопасности, проводятся специальные уроки, инструктаж учителей и не менее двух раз в год – учения по эвакуации из здания. Фото с приемки школ в Норильске Фото Владимира Макушкина

Просмотров:185 Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил всем ведомствам региона по своей линии проверить безопасность школ и доложить о результатах краевой антитеррористической комиссии.В ходе очередного заседания краевой антитеррористической комиссии и оперативного штаба под председательством губернатора обсуждалась подготовка к учебному году. Глава региона подчеркнул, что «ведомствам нужно задействовать полный комплекс мер по обеспечению защищенности детей в преддверии учебного года».Во время заседания был заслушан доклад министра образования края Светланы Маковской. Она сообщила, что в наступающем учебном году в крае будет работать 1075 школ. В каждой из них разработаны инструкции по безопасности, проводятся специальные уроки, инструктаж учителей и не менее двух раз в год – учения по эвакуации из здания.Фото с приемки школ в НорильскеФото Владимира Макушкина