Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40450

21 августа 2019, 13:48



Памятник Николаю Урванцеву остался без очков. Какое-то время потребуется на замену окончательно выломанной оправы.

Тогда начальник управления по делам культуры и искусства администрации Норильска Ирина Субочева рассказала, что решено связаться с мастерской скульптора Александра Рукавишникова, изготовившего памятник Николаю Николаевичу: «Нам нужно понять, как надёжно прикрепить новые очки к скульптуре», - отметила она. Также управление культуры прорабатывало вопрос дополнительной безопасности памятника, установки для него персональной камеры наблюдения. А на днях неизвестные вандалы полностью доломали оставшуюся часть оправы, причём не унесли её с собой, а бросили на месте преступления. Сейчас сломанный фрагмент хранится в Музее Норильска. «Я поражаюсь тому, что мы, живя в таком развитом обществе, по-прежнему сталкиваемся с вандалами. Знаете, когда мы ставим очередной памятник, многие говорят – делайте его сразу антивандальным. К сожалению, должна признать, это логично, учитывая реалии, но это ведь по-человечески отвратительно! Почему то, что служит отражением нашей культуры, должно стоять за оградой или стеклом? На мой взгляд, надо вкладываться не в меры охраны, а обществу следует становиться здоровее, стремясь к такому развитию, когда никому и в голову не придёт изуродовать памятник, - отметила Ирина Субочева. Но пока такого не случилось, памятник всё же будут защищать. Сейчас ищут специалиста, готового зачистить лицевую сторону памятника от повреждённых фрагментов (напомним, это памятник цельного литья), после чего оправа будет заменена – она уже изготавливается, вскоре прибудет на территорию. Помимо того, составлено заявление в полицию о поиске вандалов. А для охраны территории управление планирует заказывать высокоточные камеры, позволяющие максимально детально увидеть, что происходит на охраняемых территориях. «Я ещё в прошлый раз говорила, что если повреждение монумента было злонамеренным, то это оскорбление памяти Николая Николаевича. Очень обидно и за город, и за тех людей, которые не жалели сил для возведения памятника. Теперь очевидно, что произошли намеренные действия, и мне стыдно, что наше общество не в состоянии жить в цивилизованном мире», - резюмировала Ирина Субочева. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:218 Напомним, незадолго до празднования Дня города в Норильске произошла крайне неприятная история. 8 июля было обнаружено, что неизвестные повредили памятник Николаю Урванцеву, сломав половину оправы очков. В своё время деньги на скульптуру собирали всем миром, норильчане ожидали её изготовления пять лет. Памятник сразу полюбился горожанам, и до этого они очень бережно относились к нему, укладывая цветы и конфеты на планшет геологу. Акт вандализма произошёл впервые.Тогда начальник управления по делам культуры и искусства администрации Норильска Ирина Субочева рассказала, что решено связаться с мастерской скульптора Александра Рукавишникова, изготовившего памятник Николаю Николаевичу: «Нам нужно понять, как надёжно прикрепить новые очки к скульптуре», - отметила она.Также управление культуры прорабатывало вопрос дополнительной безопасности памятника, установки для него персональной камеры наблюдения.А на днях неизвестные вандалы полностью доломали оставшуюся часть оправы, причём не унесли её с собой, а бросили на месте преступления. Сейчас сломанный фрагмент хранится в Музее Норильска.«Я поражаюсь тому, что мы, живя в таком развитом обществе, по-прежнему сталкиваемся с вандалами. Знаете, когда мы ставим очередной памятник, многие говорят – делайте его сразу антивандальным. К сожалению, должна признать, это логично, учитывая реалии, но это ведь по-человечески отвратительно! Почему то, что служит отражением нашей культуры, должно стоять за оградой или стеклом? На мой взгляд, надо вкладываться не в меры охраны, а обществу следует становиться здоровее, стремясь к такому развитию, когда никому и в голову не придёт изуродовать памятник, - отметила Ирина Субочева.Но пока такого не случилось, памятник всё же будут защищать. Сейчас ищут специалиста, готового зачистить лицевую сторону памятника от повреждённых фрагментов (напомним, это памятник цельного литья), после чего оправа будет заменена – она уже изготавливается, вскоре прибудет на территорию. Помимо того, составлено заявление в полицию о поиске вандалов. А для охраны территории управление планирует заказывать высокоточные камеры, позволяющие максимально детально увидеть, что происходит на охраняемых территориях.«Я ещё в прошлый раз говорила, что если повреждение монумента было злонамеренным, то это оскорбление памяти Николая Николаевича. Очень обидно и за город, и за тех людей, которые не жалели сил для возведения памятника. Теперь очевидно, что произошли намеренные действия, и мне стыдно, что наше общество не в состоянии жить в цивилизованном мире», - резюмировала Ирина Субочева.Фото Владимира Макушкина